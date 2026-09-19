“Iran e Oman concordano sul piano per la riapertura dello Stretto di Hormuz”

Le autorità iraniane e omanite hanno raggiunto un accordo su un piano per riaprire lo Stretto di Hormuz alla navigazione, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi durante un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. Lo riporta la Tass.

“La parte iraniana ritiene che il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran rimanga in vigore. L’Iran ha già raggiunto un accordo con l’Oman su un piano per la riapertura dello Stretto di Hormuz e ritiene che la parte statunitense debba rispettare fedelmente tutti gli impegni assunti”, ha dichiarato Araghchi, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri cinese.