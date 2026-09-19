L’Unione europea ha perso 90 miliardi di euro a causa del conflitto intorno all’Iran e della situazione nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen citata dalla Tass.

“Dall’inizio del conflitto nello Stretto di Hormuz, i combustibili fossili importati ci sono costati 90 miliardi di euro in più, senza che ciò abbia comportato un solo aumento della produzione di energia”, ha dichiarato rivolgendosi al Parlamento europeo.

A questo proposito, l’UE deve raddoppiare gli sforzi per lo sviluppo di “energia pulita, accessibile e prodotta internamente, che sia rinnovabile o nucleare, che sia biometano o altro”, ha aggiunto von der Leyen. “Per raggiungere questa indipendenza dobbiamo elettrificare l’Europa. Il nostro obiettivo è raddoppiare la quota di elettricità entro il 2040. In questo modo l’Europa potrebbe ridurre la spesa per le importazioni di combustibili fossili di 260 miliardi di euro all’anno”, ha sottolineato.