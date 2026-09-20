Elezioni in Germania, a Berlino vince la Sinistra. A Meclemburgo trionfa l’AfD. Tonfo di Merz

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Sconvolgimento elettorale nella capitale federale e sulla costa nord-orientale del Paese! Alle elezioni per la Camera dei rappresentanti di Berlino e alle elezioni regionali del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, gli elettori hanno dato la maggioranza dei voti alle frange estremiste. Il Partito della Sinistra, l’AfD e il BSW insieme raggiungono quasi il 50% di tutti i voti. Lo riferisce Bild.

Ciò ha conseguenze anche per il governo federale: in una prima reazione, il cancelliere e leader della CDU Friedrich Merz (70 anni, CDU) ha parlato di un risultato difficile. Ha chiesto ai tedeschi di non essere sempre negativi e si è assunto la responsabilità. Ha chiarito: “Le riforme sono necessarie”, anche se colpiscono duramente alcune persone. Tuttavia, vuole mostrare fermezza e intende continuare a ricoprire sia la carica di cancelliere che quella di presidente della CDU.

Il risultato delle elezioni a Berlino

Alle elezioni di Berlino, il partito Sinistra, con la sua candidata di punta Elif Eralp (45), ha ottenuto quasi il 25% dei voti, secondo le proiezioni dell’ARD (ore 18:28), quasi il doppio del risultato delle ultime elezioni. Nella sua prima reazione, Eralp, vincitrice del partito Sinistra, ha ringraziato i suoi elettori, affermando: “Nella nostra città, l’amore ha trionfato sull’odio e sull’incitamento all’odio”.

La CDU, con Stefan Evers (46, CDU), successore di Kai Wegner, ha ottenuto circa il 20%, piazzandosi al secondo posto (in calo di 8 punti percentuali). L’AfD, invece, ha quasi raddoppiato il suo risultato a Berlino, raggiungendo quasi il 16% e diventando il terzo partito più forte. L’SPD ha ottenuto il 12%, una perdita significativa. I Verdi hanno mantenuto di poco il loro risultato con il 15%.

Tre questioni principali sono state decisive nelle elezioni: affitti accessibili ed espropriazioni, sicurezza e il crescente problema dei rifiuti in città! Il sondaggista Klaus Peter Schöppner (77) vede molti parallelismi con le elezioni di New York. Lì, il democratico di sinistra Zohran Mamdani (34) è stato eletto sindaco nell’autunno del 2025 con la campagna “Piccolo contro Grande”. Schöppner: “Lo ‘slancio Mamdani’ del candidato di punta di sinistra Eralp potrebbe, tra tutti i posti, aiutare la capitale a formare un governo rosso-rosso-verde brillante”.

La situazione rimane tesa per il BSW a Berlino . Secondo l’ARD, il partito di Wagenknecht ha ottenuto circa il 5% dei voti e non è quindi sicuro di ottenere un numero sufficiente di seggi alla Camera dei rappresentanti. L’FDP è ancora una volta assente dalle urne, relegando i liberali tra gli “altri partiti”.

Risultati delle elezioni nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Nelle elezioni del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, tutti i sondaggi pre-elettorali hanno mostrato una gara serrata tra la ministra-presidente dell’SPD Manuela Schwesig (52) e il principale candidato dell’AfD Leif-Erik Holm (56) fino all’ultimo.

Tuttavia, secondo le proiezioni di ARD (ore 18:28), i socialdemocratici hanno ottenuto poco meno di 36 punti. Si tratta di un calo di 4 punti rispetto alle ultime elezioni. L’AfD, con poco più di 37 punti, ha quasi raddoppiato il suo risultato (un incremento di 20 punti). Questo rende l’AfD il partito più forte nel nuovo parlamento regionale di Schwerin.

Nelle elezioni del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, i candidati si sono rivelati decisivi: Schwesig si è presentata come “la donna contro l’estrema destra”, mentre Holm, candidato dell’AfD, ha optato per una linea dura in materia di immigrazione. L’istituto di sondaggi Schöppner individua una tendenza chiara: “Cosa possiamo imparare da Schwesig? Che è possibile essere al contempo una figura accessibile e premurosa e una strenua difensore dei propri elettori. Il fatto che le critiche alla politica federale le abbiano fruttato un indice di gradimento così elevato dimostra ancora una volta la debolezza del governo federale nelle elezioni statali”.

La notte delle elezioni è stata amara per la CDU: con il suo candidato di punta Daniel Peters (45, CDU), è riuscita a ottenere appena il 5% dei voti, un calo di 7 punti percentuali. Il peggior risultato nella storia della CDU! Una debacle anche per il cancelliere Merz, che ha trascorso la serata con la dirigenza del partito alla Casa Konrad Adenauer, ma si è recato direttamente dalla stampa dopo la pubblicazione delle prime proiezioni poco dopo le 18:00.

La situazione rimane tesa per il BSW, scrive Bild. Secondo l’ARD, il partito di Wagenknecht ha raggiunto circa il 5% e deve quindi ancora preoccuparsi di entrare nel nuovo parlamento regionale. L’FDP è destinato a essere estromesso dal parlamento regionale, unendosi così anche in questo caso alle fila degli “altri partiti”.

La questione della formazione del governo resta aperta

Non è ancora chiaro chi governerà Berlino. Secondo i primi risultati, una coalizione rosso-verde-rossa ha la maggioranza, mentre una coalizione nero-verde-rossa (CDU/CSU, Verdi e SPD) ha una maggioranza risicata. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Manuela Schwesig dovrebbe essere confermata alla carica di Ministro-Presidente.

Il cancelliere Merz: “Un disatro”

Riguardo ai risultati elettorali, ha affermato, riferendosi alle elezioni nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore , che si è trattato di un “disastro che non può essere edulcorato”. Ma la CDU è stata “schiacciata” nella competizione tra AfD e SPD.

Il principale candidato di Berlino, Stefan Evers, ha garantito un “risultato rispettabile” alle elezioni berlinesi grazie al suo “grande impegno”. Entrambe le campagne elettorali sono state difficili a causa della “mancanza di sostegno da parte di Berlino”.

Una diagnosi chiara: Merz era chiaramente intenzionato a stroncare sul nascere qualsiasi speculazione sul suo futuro quella stessa sera. Si era infatti assicurato l’appoggio dei potenti membri del comitato esecutivo della CDU . Questo perché in precedenza si era ipotizzato che la posizione di Merz sarebbe stata a rischio in caso di una sconfitta totale nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.