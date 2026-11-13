Duplice omicidio dei fratelli Merlino nel 2013, individuato il presunto autore

Il duplice delitto nel Catanzarese tredici anni fa, l'uno a distanza di un mese dall'altro. Secondo quanto ricostruito il killer avrebbe agito per conto della cosca Cararisano, in contrasto con i fratelli uccisi. La svolta dopo le dichiarazioni dei pentiti. È caccia ai complici

Nella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale di Trapani, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un soggetto, già

detenuto per altra causa, ritenuto gravemente indiziato, in concorso con altri, degli omicidi, entrambi aggravati dalla premeditazione e dalle finalità e modalità mafiose, dei fratelli Massimo e Luciano Merlino, commessi rispettivamente a Girifalco (CZ) il 5 settembre 2013 e a Caraffa di Catanzaro il 21 ottobre 2013, quest’ultimo deceduto il successivo 18 novembre.

La complessa e impegnativa attività investigativa, condotta sotto la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro, ha consentito di far luce su due gravi fatti di sangue maturati nell’ambito delle contrapposizioni criminali che, nel corso degli anni, hanno interessato il territorio di Girifalco e le zone limitrofe, caratterizzate dalla presenza di articolazioni di ‘ndrangheta in lotta

per il controllo delle attività illecite, con particolare riferimento al settore delle estorsioni.

L’indagine si è sviluppata attraverso una minuziosa ricostruzione delle fasi precedenti e successive ai due omicidi, la rilettura degli atti investigativi acquisiti nell’immediatezza dei fatti, l’analisi delle attività tecniche di intercettazione e dei sistemi di videosorveglianza, nonché il riscontro delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali direttamente coinvolti nell’esecuzione dei delitti.

Gli esiti investigativi in tal modo conseguiti hanno permesso di delineare la gravità indiziaria in ordine al coinvolgimento dell’odierno indagato nei due omicidi, riconducibili, secondo la ricostruzione accusatoria recepita dal giudice, agli interessi criminali della cosca Catarisano, operante nei territori di Borgia, Roccelletta di Borgia e zone limitrofe, con proiezioni anche nel comune di Girifalco.

In particolare, i due fratelli Merlino, ritenuti responsabili di una serie di attività estorsive e intimidatorie ai danni di imprenditori operanti nel territorio di Girifalco, avrebbero cercato di affermare una propria autonomia criminale, entrando in contrasto con gli interessi della cosca

Catarisano, intenzionata a mantenere il controllo delle attività illecite nella medesima area.

L’omicidio di Luciano Merlino veniva commesso il 5 settembre 2013, in pieno centro abitato a Girifalco, lungo Corso Migliaccio. La vittima, mentre si trovava nei pressi di un esercizio commerciale, veniva raggiunta da un soggetto armato di una mitraglietta, giunto sul posto a bordo di un motociclo condotto da un complice. L’uomo esplodeva numerosi colpi d’arma da fuoco, per poi allontanarsi a bordo del medesimo mezzo, successivamente rinvenuto incendiato nelle campagne

circostanti.

A distanza di poco più di un mese, il 21 ottobre 2013, veniva perpetrato un secondo agguato ai danni del fratello Massimo Merlino, mentre quest’ultimo si trovava all’interno di un circolo ricreativo per anziani nel comune di Caraffa di Catanzaro. Anche in questa circostanza, due soggetti raggiungevano il luogo dell’agguato a bordo di un motociclo e uno di essi, dopo essere entrato nell’esercizio, esplodeva numerosi colpi di pistola contro la vittima, provocandole gravissime lesioni che ne determinavano il decesso il successivo 18 novembre.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il secondo omicidio sarebbe stato deliberato anche per prevenire possibili azioni di vendetta da parte di Massimo Merlino, il quale, dopo l’uccisione del fratello Luciano, avrebbe maturato la convinzione che il delitto fosse riconducibile alla cosca Catarisano.

Le investigazioni hanno consentito di ricostruire, sul piano della gravità indiziaria, il ruolo svolto dall’odierno destinatario della misura cautelare, il quale avrebbe fornito un contributo organizzativo e logistico determinante per la realizzazione di entrambi gli omicidi, mettendo a disposizione le armi utilizzate, segnalando agli esecutori materiali la presenza delle vittime nei luoghi individuati per gli agguati e garantendo il successivo allontanamento dei componenti del gruppo di fuoco.

Particolare rilievo hanno assunto le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da due collaboratori di giustizia direttamente coinvolti negli omicidi, i quali hanno ricostruito le modalità di pianificazione ed esecuzione dei delitti, individuando i rispettivi ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Tali dichiarazioni sono state poste a confronto con le risultanze investigative acquisite nell’immediatezza dei fatti, tra cui testimonianze, accertamenti tecnici, immagini di videosorveglianza e rinvenimenti dei motocicli utilizzati per gli agguati.

Le indagini hanno inoltre consentito di collocare entrambi gli omicidi nel più ampio contesto delle dinamiche criminali che hanno interessato il territorio catanzarese, caratterizzate dalla

contrapposizione tra consorterie di ‘ndrangheta per la supremazia territoriale e il controllo dei proventi derivanti dalle attività estorsive, anche attraverso l’eliminazione fisica di soggetti ritenuti antagonisti.