Omicidio Torcasio a Lamezia, il gip convalida il fermo per Colelli

Il gip di Lamezia Terme ha convalidato il fermo, disponendo il trasferimento nel carcere di Catanzaro, di Pasquale Colelli, di 30 anni, per l’omicidio di Emiliano Torcasio, di 52 anni, ucciso a coltellate nei pressi del lungomare cittadino.

Ieri Colelli, nell’udienza di convalida davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha così spiegato il movente dell’omicidio.

Nel corso della mattinata di venerdì scorso, 24 ottobre, Colelli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, si era presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri ed era stato dichiarato in stato di fermo. Sono in corso ulteriori accertamenti volti alla ricostruzione della dinamica e del movente dell’omicidio. Da quanto è trapelato, i due si conoscevano e quel giorno avevano passato la serata insieme.