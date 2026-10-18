Prosegue la protesta in Calabria di camionisti e agricoltori contro il caro carburante

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Terzo giorno di protesta in Calabria per gli autotrasportatori della Fedralog e per numerosi agricoltori dei movimenti spontanei che stanno manifestando sulle strade anche da 10 giorni. I presidi di Tir e trattori continuano a punteggiare i principali snodi viari della regione senza, comunque, provocare blocchi della circolazione in nessuna della 15 zone interessate.

La protesta degli autotrasportatori finirà, secondo programma alle 24 di martedì 20, giorno in cui, alle 15, una delegazione di Fedralog parteciperà al tavolo tecnico fissato dal ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini che ieri ha deciso di convocare anche le sigle autonome della categoria di Calabria, Sicilia e Puglia all’incontro al quale parteciperà anche il vice ministro Edoardo Rixi.

“L’apertura di un confronto con il Governo – fa sapere comunque Fedralog – rappresenta un passaggio importante, ma le ragioni che hanno portato alla mobilitazione restano sul tavolo e il fermo continuerà fino alla sua naturale conclusione prevista per il 20 ottobre.

La categoria continuerà quindi a essere presente nei presidi organizzati sul territorio calabrese, mantenendo una mobilitazione pacifica, ordinata e responsabile”.

Protesta Tir, Autotrasportatori calabresi convocati da Salvini per il 20 ottobre

Fedralog, la Federazione regionale della logistica calabrese, parteciperà martedì prossimo, alle 15, al tavolo tecnico istituzionale convocato in Prefettura a Milano. La convocazione ufficiale è giunta ieri sera, ha riferito all’Ansa il coordinatore regionale di Fedralog Mario Pansini.

“Ci è giunta la convocazione da parte del ministro Salvini – ha detto Pansini – e martedì una nostra delegazione sarà a Milano. In base all’esito dell’incontro valuteremo sulla conclusione delle manifestazioni”. I presidi in Calabria degli autotrasportatori dovrebbero concludersi alla mezzanotte di martedì 20.