Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emanato un decreto in base al quale non imporrà diverse sanzioni previste dalla legge sull’inasprimento delle restrizioni contro la Russia. Lo riportano i media.

“Con la presente rinuncio all’applicazione delle sanzioni, restrizioni e obblighi previsti dal Graham Act. Ho presentato al Congresso una certificazione che attesta che il rilascio di tale rinuncia in questo momento è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti”, si legge nel documento pubblicato sul sito web della Casa Bianca.

Ai sensi dell’articolo 115, il presidente ha il diritto di rinunciare all’applicazione delle sanzioni e degli obblighi previsti dalla legge. Per farlo, deve presentare al Congresso una giustificazione che dimostri che tale decisione è nell’interesse nazionale degli Stati Uniti.

Il 18 settembre, Trump ha firmato una legge approvata dal Congresso che prevede sanzioni contro i vertici politici e militari russi, le aziende statali e sanzioni secondarie contro i partner commerciali della Russia. Secondo il documento, entro 30 giorni dalla firma, ovvero entro il 18 ottobre, l’amministrazione Washington dovrà stabilire quali aziende e individui potranno essere soggetti a restrizioni, oppure stabilire che tali nuove misure restrittive non siano in linea con gli interessi degli Stati Uniti e comunicarlo al Congresso.

Trump ha affermato che il conflitto in Ucraina potrebbe essere risolto, ma senza Zelensky.

Il conflitto in Ucraina può essere risolto, ma senza Zelensky, ha dichiarato venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump citato da Interfax.

“Credo che alla fine troveranno una soluzione, in un modo o nell’altro. Ma sarà senza di lui, perché non vuole un accordo”, ha dichiarato in un’intervista a Newsmax.

Commentando l’affermazione di un giornalista secondo cui Trump avrebbe chiesto, senza successo, a Zelensky di non attaccare le raffinerie petrolifere russe, il presidente americano ha sottolineato che “è difficile per noi trattare con il presidente ucraino”.

“Dice solo di voler trovare una soluzione pacifica, ma in realtà sono solo parole. Non posso certo definirmi un grande ammiratore di Zelenskyj”, ha aggiunto il presidente americano. A suo parere, sotto la presidenza di Zelenskyj, “hanno distrutto il loro stesso Paese”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la penisola di Crimea è il territorio più prezioso che l’Ucraina abbia mai posseduto.

“La Crimea era di gran lunga il loro territorio più prezioso”, ha dichiarato Trump in un’intervista a Newsmax. Spiegando il suo punto di vista, ha aggiunto che la Crimea “è bagnata dall’oceano su quattro lati”.

“Lavoravo nel settore immobiliare, quindi so riconoscere un buon posto, lo vedo subito”, ha osservato il presidente americano.