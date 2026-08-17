Velivolo da turismo con 2 persone a bordo scompare sul Tirreno cosentino, ricerche in corso

Un velivolo ultraleggero con due persone a bordo è scomparso sul Tirreno Cosentino, nella zona di Fuscaldo.

Le ricerche dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono iniziate alle 21.05 di ieri e sono concentrate tra Fuscaldo e Falconara Albanese.

Il velivolo è partito da Capo d’Orlando (Messina) ed era diretto a Sibari.

A segnalare la scomparsa sono stati i familiari dei 2 a bordo facendo scattare il piano ricerca persone scomparse della Prefettura. A supporto è stato inviato anche personale Sapr abilitato al pilotaggio da remoto dei droni ed è stato attivato un elicottero in versione Sar (Ricerca e soccorso) dell’Aeronautica Militare.

I vigili del fuoco hanno effettuato anche riscontri con strumentazione idonea per stabilire una zona di ricerca mediante cono di triangolazione delle celle telefoniche. L’ultimo contatto, secondo quanto appreso dall’ANSA, è stato agganciato da una cella telefonica di località Sannati a Fuscaldo. Al momento le ricerche non hanno dato esito e proseguiranno per tutta la giornata.