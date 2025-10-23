Putin avverte Usa e Ue: “Se attaccati la risposta russa sarà schiacciante”

Vladimir Putin ha avvertito gli Stati Uniti e l’Ue di una seria risposta russa in caso di attacchi al suo territorio da parte dei missili americani Tomahawk. “Se tali armi venissero utilizzate per colpire il territorio russo, la risposta sarebbe molto forte, se non addirittura schiacciante. Lasciamo che ci pensino”, ha detto il presidente della Federazione russa citato da Ria Novosti.

Il presidente ha definito le discussioni sulla possibilità di fornire tali missili a Kiev un tentativo di escalation del conflitto.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sull’annullamento dell’incontro bilaterale da parte di Donald Trump a Budapest, Putin ha suggerito che intendesse rinviarlo. Ha aggiunto che durante la sua ultima conversazione con Trump, quest’ultimo aveva proposto di organizzare un vertice a Budapest. Secondo il leader russo, sarebbe un errore affrontare l’evento senza una preparazione adeguata.

Putin ha sottolineato che la Russia ha sempre sostenuto il dialogo continuo. Russia e Stati Uniti hanno molti ambiti di cooperazione se i due Paesi passano dalla pressione a un dialogo serio e a lungo termine, ha osservato il presidente.

Sanzioni? “Un atto ostile”

Parlando delle nuove sanzioni statunitensi, il presidente Putin le ha definite “un atto ostile che non rafforza le relazioni russo-americane”. Ha assicurato che le restrizioni non avranno un impatto significativo sulla situazione economica: ci saranno alcune perdite, ma il settore energetico russo è fiducioso. Il presidente ha sottolineato che la Russia è un Paese che ha rispetto per se stesso e non intende prendere decisioni sotto pressione.

“Questo è, ovviamente, un tentativo di esercitare pressione. Ma nessun Paese o popolo che si rispetti decide mai una cosa del genere. La Russia ha certamente il privilegio di sentirsi e considerarsi parte di questa lista di Paesi e popoli che si rispettano”, ha affermato.

Il capo dello Stato russo ha ricordato che Trump ha imposto il maggior numero di sanzioni contro la Russia durante il suo primo mandato. Ha anche affermato di aver parlato con la Casa Bianca dell’impatto dei problemi di approvvigionamento di petrolio russo sull’aumento dei prezzi a livello globale, compresi gli Stati Uniti.

Putin ha espresso la speranza che le nuove sanzioni non abbiano ripercussioni sul mercato energetico mondiale: il contributo della Russia all’equilibrio energetico mondiale è molto significativo e interromperlo non è nell’interesse dei paesi che tentano di farlo.

Il giorno prima, gli Stati Uniti avevano annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni anti-russe, tra cui misure contro Rosneft, Lukoil e le loro controllate. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato di aver annullato un incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Budapest, ma di volerlo incontrare in futuro.