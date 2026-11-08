MONDO

Israele, Herzog incarica Eisenkot di formare il governo. Fuori Netanyahu?

Redazione
Da sinistra il presidente Herzog mentre incarica Eisenkot di formare il nuovo governo israeliano

Correlati

SOSTIENICI

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ufficialmente affidato a Gadi Eisenkot, leader del partito centrista Yashar ed ex capo di Stato maggiore, l’incarico di formare il nuovo governo di Israele. La decisione segue le consultazioni successive alle elezioni politiche del 27 ottobre 2026.

Sebbene l’assegnazione del mandato rappresenti una svolta importante contro Benjamin Netanyahu, lo scenario politico resta complesso e in piena evoluzione:
I numeri della Knesset: Durante le consultazioni presidenziali, Eisenkot ha incassato la raccomandazione di 67 parlamentari contro i 46 che hanno invece sostenuto il Primo Ministro uscente Benjamin Netanyahu.

I tempi per la coalizione: In base alla Legge fondamentale, il leader di Yashar ha ora 28 giorni di tempo per trovare una maggioranza e presentare l’esecutivo, con la possibilità di richiedere a Herzog una proroga di ulteriori 14 giorni.

L’obiettivo di un governo di emergenza: Nel suo discorso d’investitura alla residenza presidenziale di Gerusalemme, Eisenkot si è impegnato a guidare un “governo di emergenza nazionale”, dichiarando che la situazione attuale richiederà soluzioni politiche creative e non convenzionali.

Il ruolo di Netanyahu: Nonostante l’esclusione dal mandato principale, analisti e testate giornalistiche fanno notare che Netanyahu non è ancora del tutto fuori dai giochi. Lo stesso Eisenkot ha accennato a una spinta unitaria, dichiarandosi persino aperto a includere il Likud di Netanyahu o esponenti della sua coalizione uscente purché disposti a un passo coraggioso per la stabilità del Paese.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

MONDO

Polonia, è morto l’attentatore della strage a Cracovia

L'autore della sparatoria avvenuta sabato 7 novembre a Cracovia è morto in ospedale. Lo ha comunicato la polizia locale....

DALLA CALABRIA

COSENZA

Segregavano in casa h24 badanti straniere, arrestati promotori e complici

Segregavano in casa, 24 ore al giorno, badanti reclutate all'estero che venivano pagate con stipendi decurtati. Uno sfruttamento a cui...