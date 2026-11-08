Israele, Herzog incarica Eisenkot di formare il governo. Fuori Netanyahu?

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ufficialmente affidato a Gadi Eisenkot, leader del partito centrista Yashar ed ex capo di Stato maggiore, l’incarico di formare il nuovo governo di Israele. La decisione segue le consultazioni successive alle elezioni politiche del 27 ottobre 2026.

Sebbene l’assegnazione del mandato rappresenti una svolta importante contro Benjamin Netanyahu, lo scenario politico resta complesso e in piena evoluzione:

I numeri della Knesset: Durante le consultazioni presidenziali, Eisenkot ha incassato la raccomandazione di 67 parlamentari contro i 46 che hanno invece sostenuto il Primo Ministro uscente Benjamin Netanyahu.

I tempi per la coalizione: In base alla Legge fondamentale, il leader di Yashar ha ora 28 giorni di tempo per trovare una maggioranza e presentare l’esecutivo, con la possibilità di richiedere a Herzog una proroga di ulteriori 14 giorni.

L’obiettivo di un governo di emergenza: Nel suo discorso d’investitura alla residenza presidenziale di Gerusalemme, Eisenkot si è impegnato a guidare un “governo di emergenza nazionale”, dichiarando che la situazione attuale richiederà soluzioni politiche creative e non convenzionali.

Il ruolo di Netanyahu: Nonostante l’esclusione dal mandato principale, analisti e testate giornalistiche fanno notare che Netanyahu non è ancora del tutto fuori dai giochi. Lo stesso Eisenkot ha accennato a una spinta unitaria, dichiarandosi persino aperto a includere il Likud di Netanyahu o esponenti della sua coalizione uscente purché disposti a un passo coraggioso per la stabilità del Paese.