Regionali in Calabria, vince Occhiuto con ampio margine. Tridico gli fa gli auguri

Il governatore uscente e ricandidato per il centrodestra in Calabria, Roberto Occhiuto, vince con ampio margine con circa il 57,5% le elezioni regionali in Calabria, secondo dati parziali ma ormai chiari. L’avversario del centrosinistra Pasquale Tridico si attesta al momento al 41% mentre Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare all’1,5%.

Il dato è appunto parziale perché vi sono ancora molte sezioni da scrutinare ma la tendenza appare netta. Le percentuali potrebbero anche aumentare o diminuire.

L’affluenza alle urne in Calabria è stata del 43,14%. Alla scorsa tornata elettorale, nel 2021, era andato a votare il 44,36% dei calabresi. Segno di una forte disaffezione dei calabresi verso la classe politica che in massa hanno disertato le urne.

Tridico: “Ho chiamato Occhiuto per fargli gli auguri, continuerò a lavorare per la Calabria”

“Ho telefonato poco fa a Occhiuto per fargli i sinceri auguri per questa vittoria sperando che possa governare al meglio questa regione. È stata una battaglia vera, intensa, molto breve. Le dimissioni di Occhiuto ci hanno colto di sorpresa, ma il centrosinistra, il campo progressista ha dato una risposta vera e ringrazio tutte le forze di centrosinistra. Gesto opportunistico da Occhiuto sperando di trovarci impreparati ma da parte nostra c’è stata una battaglia forte pur sapendo che era difficile da fare. Da parte mia grande delusione ma mi conforta il sostegno di tanti. Lo ha affermato Pasquale Tridico nel corso di un punto stampa.

“Continueremo a lavorare per la Calabria”, ha sottolineato Tridico chiudendo la conferenza stampa con cui ha ammesso la sconfitta. Ha poi ringraziato i leader della coalizione che l’ha sostenuto: da Nicola Fratoianni a Angelo Bonelli di Avs, da Elly Schlein a Giuseppe Conte. “Il campo progressista ha fatto la sua battaglia, ringrazio tutte le forze progressiste, ringrazio la casa riformista ringrazio tutti i candidati della mia lista che ad agosto in poco tempo hanno accettato la candidatura” ha concluso.

Tajani: “Successo di Occhiuto e Forza Italia”

“Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo – ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando all’albergo di Gizzeria dove si trova il quartier generale di Roberto Occhiuto -. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto”.

Meloni: “Anche dagli elettori della Calabria fiducia al centrodestra”

“Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. “Un risultato importante a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini – aggiunge la leader di FdI -. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro”.