“Coloro che consigliano al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre sanzioni contro l’industria petrolifera russa stanno lavorando contro gli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin ai giornalisti, citato dalla Tass.

“Se i volumi di petrolio e prodotti petroliferi crollano sul mercato mondiale, ciò porterà a un’impennata dei prezzi del petrolio e dei prodotti petroliferi, anche presso le stazioni di servizio, e gli Stati Uniti non fanno eccezione. E se consideriamo il calendario politico interno degli Stati Uniti, è chiaro quanto saranno delicati alcuni processi. E coloro che suggeriscono tali decisioni all’attuale amministrazione devono capire per chi stanno lavorando”, ha affermato.

Il 22 ottobre, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a oltre 30 filiali di Rosneft e Lukoil. Le restrizioni non si applicano alle transazioni con il Caspian Pipeline Consortium (CPC), utilizzato dagli Stati Uniti, e con Tengizchevroil.

Missili Tomahawk a Kiev, politico britannico: Prendere sul serio l’avvertimento di Putin

Il politico britannico George Galloway, citato da Ria Novosti, ha consigliato all’Occidente di prestare attenzione all’avvertimento del presidente Vladimir Putin sulle conseguenze degli attacchi missilistici americani Tomahawk sulla Russia.

“Presta attenzione a questo. Se i tuoi discendenti in qualche modo sopravviveranno, questo potrebbe spiegare cosa ti è successo…”, ha scritto.

Parlando ieri con i giornalisti, Putin ha avvertito di una seria risposta russa in caso di attacchi sul suo territorio da parte di missili americani Tomahawk. Secondo il capo di Stato, parlare di fornitura di queste armi è un tentativo di escalation.

Mercoledì il Wall Street Journal ha riferito che gli Stati Uniti hanno revocato una restrizione fondamentale all’uso da parte dell’Ucraina di alcuni missili a lungo raggio e che le Forze armate ucraine avrebbero utilizzato un missile da crociera britannico Storm Shadow in un attacco su Bryansk martedì. Trump ha successivamente smentito queste notizie, affermando che gli Stati Uniti non hanno alcun collegamento con tali missili utilizzati da Kiev.

In un incontro di ieri con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, il presidente americano ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono insegnare ad altri come usare i missili Tomahawk, poiché si tratta di armi molto complesse che richiedono un anno di addestramento per essere padroneggiate. In precedenza ha ripetutamente affermato che Washington stessa ne ha bisogno, nonostante le sue ingenti scorte.