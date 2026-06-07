Sbarco di migranti a Crotone, arrestati tre presunti scafisti

Tre presunti scafisti sono stati arrestati a Crotone in relazione ai due sbarchi avvenuti l’1 e il 4 giugno nel porto della città, con 29 migranti che hanno toccato terra nel primo e 57 nel secondo.

Nel corso delle indagini, condotte dal personale della Squadra mobile della Questura e dai militari della Guardia di finanza Sezione operativa, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, sono emerse testimonianze di alcuni migranti che hanno indirizzato gli investigatori verso i tre fermati di origine sudanese, egiziana e siriana.

I tre – secondo quanto sostenuto da chi indaga – si sarebbero occupati di tutta la traversata conducendo le imbarcazioni durante la tratta per l’Italia e le testimonianze avrebbero anche trovato dei riscontri tramite l’analisi dei cellulari dei migranti.

I tre uomini sono stati condotti presso la Casa circondariale di Crotone a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono attualmente in corso.