Media Usa: “Da Israele spionaggio contro gli Stati Uniti”. Pentagono rifiuta di commentare

Il Pentagono è sempre più preoccupato per l’intensificarsi delle attività di spionaggio israeliane contro gli Stati Uniti, tanto da aver recentemente innalzato il livello di allerta per il controspionaggio da “principale alleato americano in Medio Oriente” al livello più “critico”. Lo riporta l’emittente statunitense NBC citando due funzionari americani e un ex funzionario.

Nelle scorse settimane, la Defense Intelligence Agency (DIA) del Pentagono ha pubblicato una nuova valutazione delle minacce di controspionaggio, in un contesto di crescenti tensioni tra Israele e Stati Uniti sulla strategia da adottare nella guerra con l’Iran , hanno riferito alcuni funzionari. Hanno aggiunto che la DIA ha diffuso un messaggio interno, visionato da uno dei funzionari in carica, che innalzava il livello di allerta per Israele a “critico”.

La designazione deriva dalle preoccupazioni interne al Pentagono secondo cui Israele starebbe compiendo sforzi particolari per sorvegliare alti funzionari statunitensi al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne e sul processo decisionale dell’amministrazione Trump in merito ai conflitti in Medio Oriente, hanno affermato i funzionari.

Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, la valutazione della DIA comprende un documento di sette pagine e un grafico. Il documento afferma che, secondo il funzionario, la capacità di Israele di condurre attività di spionaggio umano e di raccolta di informazioni tecniche si trova a un “livello critico”.

Il documento individua inoltre una serie di episodi specifici che hanno acuito le preoccupazioni degli Stati Uniti, ha affermato il funzionario.

Un portavoce dell’ambasciata israeliana a Washington, DC, ha dichiarato in un comunicato che è “completamente falso” che Israele spii gli Stati Uniti. “Israele non raccoglie informazioni su entità americane, tanto meno su funzionari del governo statunitense”, ha affermato il portavoce. “Le attività di raccolta di informazioni di Israele sono dirette contro i suoi nemici, non contro i suoi alleati. Qualsiasi affermazione contraria è frutto di disinformazione o motivata politicamente”.

Contattato dall’emittente Usa il Pentagono ha rifiutato di commentare.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato in un comunicato: “L’intera storia è falsa e proviene da qualcuno che non ha alcuna conoscenza di ciò che sta accadendo”.

L’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale, che sovrintende a tutte le agenzie di intelligence statunitensi, inclusa la DIA, non ha risposto a una richiesta di commento.

Sebbene sia prassi comune per alleati e avversari in tutto il mondo spiarsi a vicenda, funzionari statunitensi, sia in servizio che in pensione, hanno affermato che i recenti sforzi di Israele sono andati ben oltre ciò che è considerato spionaggio tipico e prevedibile. I funzionari non sapevano se un incidente specifico avesse innescato la decisione della DIA di innalzare il livello di allerta per il controspionaggio.

L’innalzamento del livello di allerta arriva mentre il presidente Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono scontrati sulla guerra con l’Iran e sulle operazioni militari israeliane in Libano, come emerso anche durante una tesa telefonata la scorsa settimana, secondo quanto riportato da NBC News. Trump ha ammesso in seguito ai giornalisti di aver definito Netanyahu “pazzo” durante la telefonata, mentre crescono i dubbi sul fatto che gli obiettivi dei due Paesi in Medio Oriente stiano iniziando a divergere in modo significativo.

Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco all’inizio di aprile, Trump ha cercato di raggiungere un accordo diplomatico con l’Iran per porre fine alla guerra iniziata da Israele e dagli Stati Uniti il ​​28 febbraio. Israele ha espresso pubblicamente scetticismo sul fatto che l’Iran rispetterà qualsiasi accordo negoziato. Secondo fonti occidentali, Netanyahu ha spinto per la ripresa dei bombardamenti contro l’Iran e si è trovato in disaccordo con Trump, che lo ha esortato a ridurre gli attacchi contro Hezbollah in Libano.

Israele è molto interessato a sapere se Trump deciderà di riprendere le operazioni militari su larga scala contro l’Iran o di porre fine al conflitto, hanno affermato funzionari statunitensi, sia in carica che in pensione, ed esperti esterni.