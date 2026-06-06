Il presidente russo Vladimir Putin ha “risposto” alla recente lettera aperta di Volodymyr Zelensky con cui gli chiedeva un incontro faccia a faccia per una soluzione pacifica nel conflitto. Il capo della Federazione russa ha trovato la missiva “scortese” e l’ha rispedita al mittente rispondendo di “no”. “Continuate a lavorare, fratelli!”, ha detto Putin rivolto ai soldati russi al fronte. “Non c’è dubbio che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi di liberazione del Donbass e denazificazione dell’Ucraina”.

La lettera di Zelensky

La lettera scortese di Volodymyr Zelensky può essere vista come un tentativo di creare le condizioni che impediscono un incontro faccia a faccia: “E questa lettera contiene effettivamente elementi di maleducazione. Che senso ha? È un modo per creare le condizioni per incontri e colloqui di persona? O sta creando una situazione in cui è di fatto impossibile tenere qualsiasi incontro faccia a faccia?” Kiev ha ritenuto possibile passare a un dibattito pubblico, il che “non è del tutto corretto, o è completamente sbagliato”.

“Il leader del regime di Kiev non deve temere di andare alle urne, ma non deve usurpare il potere: “Non bisogna aver paura di andare alle urne e bisogna sempre agire nel rispetto della Costituzione. Altrimenti, si parla di usurpazione del potere, che è un reato penale”.

“L’autore della lettera ha menzionato la mia età. Che dire? Certo, ognuno dovrebbe riflettere sulla propria età. Ma mi sembra che molte altre figure politiche svolgano le loro funzioni alla mia età. Alcune sono persino più anziane di me. Ciò che conta di più per un politico non è l’età, ma la capacità e l’abilità di svolgere il proprio lavoro.” ha detto Putin citato dalla Tass.

Zelensky vuole ricevere armi dagli Stati Uniti, ma allo stesso tempo non vuole che il presidente americano Donald Trump sia il garante degli accordi tra Russia e Ucraina; questo “solleva interrogativi”: “Certamente, i garanti affidabili sono sempre benvenuti, ma non è chiaro perché si rifiuti di accettare l’amministrazione statunitense e il presidente Trump in questo ruolo”.

Mosca e Kiev dovrebbero risolvere le questioni chiave relative all’Ucraina, mentre altri Paesi possono “fare da garanti”. Tutti hanno visto come il presidente Trump si sia “preso la briga di educare” Zelensky. Non si può che ringraziarlo per il suo “lavoro” sulle buone maniere di Zelensky, ma “c’è ancora del lavoro da fare”.

Zelensky ha recentemente richiesto un incontro tramite un uomo d’affari russo. “Non ci siamo mai rifiutati di incontrare Zelensky, ma non c’è bisogno di “versare da un vaso vuoto in uno vuoto”. Prima di un vertice sull’Ucraina, bisogna trovare soluzioni alla situazione; fino ad allora, la Russia “non vede il senso” di un simile incontro.

Il regime di Kiev vuole un incontro solo per “fermare l’avanzata delle nostre forze armate”. In risposta alla lettera di Zelensky, il presidente si è rivolto ai militari russi: “Continuate a lavorare, fratelli!”

La strage di Starobelsk

Nei pressi del collegio di Starobelsk colpito dalle forze armate ucraine non c’erano installazioni militari: “Questo è un crimine terribile. Non c’era una sola installazione militare lì, nemmeno un singolo veicolo militare nelle vicinanze”, afferma il capo della Federazione russa.

Operazione militare speciale

“Dal 1° aprile”, la Russia controlla pienamente la Repubblica Popolare di Luhansk. “Meno del 15% del territorio” della Repubblica Popolare di Donetsk rimane sotto il controllo di Kiev. La Russia porterà a termine la completa liberazione del Donbass; “procediamo con calma ma con fiducia verso la risoluzione di questi problemi”.

La Russia cercherà la denazificazione dell’Ucraina: “Perseguiremo anche altri obiettivi attraverso i colloqui, vale a dire la denazificazione”.

Le ostilità finiranno, e finiranno una volta che la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi dichiarati: “Partiamo dal presupposto che finiranno. E, naturalmente, finiranno una volta che avremo raggiunto i nostri obiettivi dichiarati”.

Gli attacchi ucraini alla centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) mettono in pericolo la stessa Europa, che sostiene il regime di Kiev: “Gli europei che incoraggiano le azioni dell’attuale regime di Kiev dovrebbero riflettere attentamente sulla propria sicurezza”.

La Russia rafforzerà la propria sicurezza, compresi i sistemi di difesa aerea: “Dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza, rafforzare il nostro sistema di difesa missilistica, rafforzare la nostra difesa aerea, e lo faremo”.

Le armi dell’Ucraina

L’Ucraina “non produce in proprio” le tipologie di armi in possesso della Russia. La Russia possiede, tra le altre cose, armi non disponibili non solo all’Ucraina, ma anche ad altri Paesi, “ad esempio, armi a medio raggio, come l’Oreshnik”.

L’Ucraina riceve i droni principalmente dai paesi occidentali: “Nella maggior parte dei casi, ovviamente, provengono dai paesi occidentali. Tutto ciò che serve è l’assemblaggio. Stanno cercando di sviluppare qualcosa in proprio, ma i risultati sono scarsi.”

I droni a reazione, apparsi di recente sul campo di battaglia, vengono generalmente “neutralizzati” con successo.

Sviluppo economico della Russia

Nonostante le pressioni delle sanzioni e l’abbandono del Paese da parte di alcune aziende, in Russia tutto è in continua espansione: “Dove c’è profitto, qui non ci si ferma”.

La Russia continua a fornire uranio al mercato statunitense e si colloca tra i primi tre fornitori: “Il principale fornitore in termini di volume per gli Stati Uniti è un’azienda americana. Il secondo è una joint venture con capitali europei e americani. Il terzo per volume è la Russia, tuttora. E va bene così; tutto è normale.”

Sebbene gli attacchi con droni ucraini contro infrastrutture critiche in Russia causino alcuni danni economici, le aziende serie “si concentrano sul lungo termine”.

“Tuttavia, le sanzioni colpiscono maggiormente chi le impone.”

La Russia sta “deliberatamente raffreddando l’economia” per il proprio bene.

Non ci sono minacce per l’economia russa, né oggi né nel prossimo futuro: “Voglio assicurarvi che non vediamo minacce né oggi né nel prossimo futuro. Al contrario, constatiamo che le nostre azioni stanno producendo risultati tangibili”.

“Tutte le questioni vengono discusse regolarmente” durante gli incontri con la comunità imprenditoriale.

Le richieste di “aiuto” da parte degli investitori sono legate al tasso di interesse di riferimento, ma la Russia rimane un paese attraente per gli investimenti, “non solo quelli nazionali ma anche quelli esteri”.

La Russia ha fatto di più e in un tempo più breve di quanto inizialmente previsto per ridurre la povertà nel paese; “le basi fondamentali per lo sviluppo dell’economia russa sono stabili e presentano buone prospettive di crescita”.

In precedenza, il settore petrolifero e del gas rappresentava circa il 50% delle entrate del bilancio federale, mentre ora ne rappresenta solo il 20%.

Mercato energetico globale

La Russia è interessata a prezzi dell’energia stabili ed equilibrati perché prezzi eccessivamente elevati hanno un impatto negativo sul settore reale dell’economia del paese: “Per noi è importante che questo prezzo trovi un equilibrio tra gli interessi dei produttori e dei consumatori. Soprattutto, deve rimanere stabile.”

La riduzione delle forniture di petrolio ha un impatto negativo sull’economia globale e la Russia non intende destabilizzare i mercati energetici: “Non ci interessa”.

La Russia sta collaborando con l’Arabia Saudita per trovare un equilibrio tra gli interessi dei fornitori e dei consumatori di petrolio.

Se i prezzi del petrolio rimarranno elevati, è probabile che influiranno sull’inflazione nelle principali economie mondiali, inclusi gli Stati Uniti: “In questo momento, se i prezzi del petrolio restano alti, tutto costerà di più e ciò avrà ripercussioni sull’intera catena di interazione economica”.

Imprese straniere in Russia

Nonostante l’operazione militare speciale in corso, le aziende straniere non stanno abbandonando le loro attività in Russia. I rischi derivanti da questa situazione saranno ridotti al minimo: “Ci sono aziende disposte a lavorare qui dopo aver valutato tutti questi rischi. Ma non ho dubbi che li ridurremo al minimo; prima o poi, questi rischi svaniranno”.

La Russia accoglierà nuovamente le aziende straniere che “non hanno lasciato dietro di sé disordine né si sono comportate in modo scortese”. Ma il loro ritorno si baserà sugli interessi delle imprese nazionali.

Grazie alle sanzioni, la Russia ha ampliato le proprie capacità e ha iniziato a sostituire le aziende occidentali nei mercati di paesi terzi. Nel frattempo, i partner europei “si lamentano sottovoce a porte chiuse” con i propri governi, ma sono costretti ad accettarlo: “Questo è il risultato di politiche così miopi da parte di alcuni dei nostri partner. Ma in questo senso, la situazione si rivela vantaggiosa per noi”.Le sanzioni contro la Russia “hanno contribuito a sviluppare le nostre capacità”.

elezioni statunitensi

Il conflitto in Ucraina potrebbe non essere iniziato se Donald Trump non fosse stato “derubato delle elezioni” nel 2020 e fosse rimasto al potere: “Forse se il signor Trump fosse stato al potere, le cose sarebbero andate diversamente”.

“Credo che ci siano stati brogli nelle precedenti elezioni. Il voto per corrispondenza non soddisfa alcuno standard internazionale per garantire elezioni eque.”

Il rapporto tra i leader di Russia e Stati Uniti si basa sul rispetto reciproco: “Lo tratto come un collega. Lo tratto con rispetto.”

Isolamento internazionale

In principio non c’è mai stato alcun isolamento internazionale della Russia, ma la “precedente amministrazione” degli Stati Uniti è stata l’iniziatrice dei tentativi di tale isolamento: “Vi assicuro che in principio non c’è mai stato alcun isolamento”.

Gli alleati degli Stati Uniti si stanno impegnando ancora più degli americani per isolare la Russia: “Gli alleati in Europa hanno seguito l’esempio e ci sono riusciti in misura maggiore persino rispetto all’amministrazione statunitense”.

La Russia è lieta di dare il benvenuto ai rappresentanti dei paesi europei e degli Stati Uniti allo SPIEF: “E il fatto che, come avete notato, ora ci siano rappresentanti ufficiali degli Stati Uniti, e so che ci sono anche rappresentanti dei paesi europei [allo SPIEF], è qualcosa che non possiamo che accogliere con favore”.

La Russia non si è mai isolata da nessuno: “Non ci siamo mai isolati da nessuno”.