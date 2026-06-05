“Il regime di Kiev ha violato il cessate il fuoco dichiarato per consentire le riparazioni alla centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) con un attacco di droni contro una squadra russa di sminamento”. Lo ha dichiarato in un comunicato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova citata dalla Tass.

“Le notizie giunte la mattina del 5 giugno riguardo a un cessate il fuoco che avrebbe consentito le riparazioni alla linea elettrica di Dneprovskaya, che fornisce energia alla centrale nucleare di ZNPP e che era stata danneggiata dagli attacchi ucraini, sono state vanificate da un attacco di droni ucraini contro una squadra russa di sminamento. “Ci sono vittime tra i militari russi”, ha osservato. “L’attacco dimostra chiaramente che le garanzie di sicurezza ucraine non valgono la carta su cui sono stampate”, ha sottolineato Zakharova.

Gli attacchi dell’Ucraina contro la centrale nucleare di Zaporozhye – ha spiegato ancora la portavoce di Lavrov – stanno diventando sempre più ampi e sconsiderati, e anche l’intensità degli attacchi è in aumento.

“Constatiamo che ogni nuovo attacco dell’Ucraina alla centrale nucleare di Zaporozhye è di portata maggiore e più sconsiderato del precedente. L’intensità degli attacchi è in aumento”, ha osservato in un commento scritto.

A questo proposito, il diplomatico ha sottolineato che l’area di impatto “ora comprende non solo i territori circostanti e il personale dell’impianto, ma anche le sue principali attrezzature e il materiale nucleare”.

“Sono in corso di impiego droni pesanti per colpire punti chiave della centrale nucleare di Zaporozhye. Siamo letteralmente a un passo da un disastro di proporzioni enormi. Tuttavia, sembra che i vicini occidentali dell’Ucraina, presi dalla loro frenesia anti-russa, non si rendano conto che non potranno ‘restare a guardare’ in caso di disastro nucleare”, ha concluso la portavoce.

Rosatom: La situazione presso la centrale nucleare di Zaporozhye e Energodar non sta migliorando

L’amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, ha dichiarato ai giornalisti che la situazione presso la centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) e la sua città satellite di Energodar non sta migliorando.

“Sono in corso attacchi mirati contro le infrastrutture della centrale nucleare, la città di Energodar e i suoi lavoratori. Nel complesso, la situazione non sta migliorando”, ha dichiarato il capo della società statale per l’energia atomica a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF). Likhachev aveva precedentemente riferito ai giornalisti che tre ingegneri civili della centrale nucleare di ZNPP erano rimasti feriti, due dei quali in gravi condizioni.

Likhachev ha aggiunto che Rosatom riceve quotidianamente nuove informazioni su possibili attacchi, tra cui un attacco mirato alla sala turbine e un attacco a onda presso la centrale termoelettrica di Zaporozhye. “Tutto ciò avviene nonostante le dichiarazioni sugli sforzi compiuti per garantire la sicurezza dell’impianto nucleare e il rispetto di tutti i pilastri di sicurezza dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA)”, ha osservato.