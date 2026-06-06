L’Iran condanna attacchi Usa contro radar e postazioni di controllo marittimo

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran condanna fermamente l’attacco militare perpetrato dall’esercito statunitense nelle prime ore di sabato 6 giugno contro le installazioni radar e di sorveglianza costiera nella regione di Sirik e sull’isola di Qeshm, la cui missione è proteggere la sicurezza dei confini del Paese e la navigazione nelle acque internazionali. “Tale attacco costituisce una chiara violazione del cessate il fuoco raggiunto l’8 aprile e un’aggressione militare contro la sovranità nazionale e l’integrità territoriale della Repubblica Islamica dell’Iran”, dice il ministero citato da Interfax.

“Quest’azione atroce, perpetrata in continuità con il comportamento ostile e provocatorio degli Stati Uniti, paese terrorista, nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran, dimostra il totale disprezzo da parte del potere direttivo statunitense per i principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”.

“Le potenti Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, nel quadro del diritto inalienabile alla legittima difesa e con piena vigilanza, determinazione e autorità, hanno dato una risposta proporzionata ed efficace a questo atto di aggressione e non hanno permesso che i perversi e malvagi obiettivi dei suoi ideatori si realizzassero”.

“Le ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti dimostrano ancora una volta che il governo statunitense non solo non ha la volontà di ridurre le tensioni e tornare sulla via della stabilità, ma con le sue azioni avventuristiche rappresenta anche un serio rischio per la sicurezza della regione. La responsabilità di tutti gli effetti e le conseguenze di queste azioni illegali, così come di qualsiasi possibile escalation delle tensioni, ricadrà sul governo statunitense”.

Pertanto, “il Ministero degli Affari Esteri iraniano esorta vivamente i paesi della regione a osservare il principio di buon vicinato e ad aderire al principio fondamentale del diritto internazionale di astenersi dal permettere agli aggressori di utilizzare il loro territorio e le loro infrastrutture per pianificare e attuare azioni aggressive contro la Repubblica islamica dell’Iran”, si legge nella dichiarazione.

Il Ministero degli Affari Esteri invita inoltre il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali competenti a rispondere immediatamente ed efficacemente alla continua e flagrante violazione del cessate il fuoco e all’azione illegale degli Stati Uniti che minaccia la pace e la sicurezza regionali e internazionali.

Alle 01:30 di sabato, quattro petroliere hanno tentato di uscire dallo Stretto di Hormuz senza coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie e ignorando gli avvertimenti. Dopo che la Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha emesso degli avvisi, una delle petroliere è stata colpita e fermata, mentre le restanti imbarcazioni sono tornate indietro.

Alle 02:00 del mattino, droni statunitensi hanno colpito due torri di telecomunicazione delle Guardie Rivoluzionarie, una sull’isola di Qeshm e una sull’isola di Sirik.