SAN PIETROBURGO, 5 giugno. /TASS/. Le politiche aggressive perseguite dalla burocrazia europea sono miopi e non solo portano a un ulteriore indebolimento della posizione dell’UE nell’economia globale, ma minano anche la sicurezza globale, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante la sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF-2026).

“Assistiamo agli shock che stanno colpendo i mercati energetici, alle tensioni che vengono alimentate in alcune regioni, soprattutto in Medio Oriente in questo momento, e all’attuazione di politiche miopi da parte della burocrazia europea”, ha sottolineato il presidente. “Queste politiche sono accompagnate da una retorica aggressiva e portano a un’ulteriore perdita di posizioni dell’Europa nell’economia globale, minando al contempo la sicurezza regionale e globale”, ha aggiunto.

Punti chiave del discorso di Putin al Forum economico di San Pietroburgo

Gran parte del discorso di Putin si è concentrato sull’economia e sulla sicurezza finanziaria in un contesto di turbolenza politica. Il capo di Stato ha fornito un’analisi comparativa degli indicatori economici della Russia, dei Paesi BRICS e del G7. Ha osservato che in condizioni di concorrenza sleale – da cui i Paesi occidentali non si sottraggono, sfruttando le loro posizioni monopolistiche in determinati settori per punire gli oppositori politici – gli Stati si trovano di fronte alla necessità di garantire la propria sovranità e di passare a pagamenti in valuta nazionale.

Nel suo discorso, Putin ha evidenziato tre tecnologie moderne chiave in grado di trasformare la vita dei cittadini: l’intelligenza artificiale, i sistemi autonomi e le soluzioni basate su piattaforme. Ha incaricato il governo di tornare a tassi di crescita economica sostenibili a partire dal prossimo anno, identificando la crescita degli investimenti come l’indicatore più importante dell’efficacia del blocco economico.

Una delle iniziative più significative è stata la proposta di Putin di rinviare l’ulteriore abbassamento della soglia di fatturato necessaria alle imprese per aderire al regime fiscale semplificato.

Il 29° Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF-2026) si terrà dal 3 al 6 giugno. Quest’anno, l’evento si svolgerà sul tema “Dialogo pragmatico: la strada verso un futuro stabile”. L’Arabia Saudita è il Paese ospite dello SPIEF. Il programma del forum è dedicato alla definizione di un nuovo modello di sviluppo globale nel contesto della continua trasformazione dell’economia mondiale.

Il programma comprende il Forum delle PMI, il Forum delle industrie creative, il Forum economico internazionale giovanile “Giornata del futuro” e il Forum sulla sicurezza farmaceutica. Nell’ambito del programma culturale, si svolgeranno il festival “Petersburg Seasons” e i tradizionali Giochi sportivi SPIEF. Quest’anno, l’ente nazionale russo per lo sviluppo economico VEB.RF è il partner principale di SPIEF.

Putin: “La Russia, nonostante le pressioni, acquisisce nuovi alleati, ottenendo così “margini di manovra”

Nonostante le continue pressioni, la Russia è riuscita ad ampliare il proprio “margine di manovra” grazie a nuovi partner e a nuove soluzioni finanziarie e tecnologiche, ha affermato ancora il presidente russo Putin allo Spief.

“Di fatto, è stato creato un sistema di dipendenza e di sfruttamento delle risorse per punire coloro che hanno deciso di agire nel proprio interesse nazionale. E oggi la stragrande maggioranza dei paesi lo riconosce. Imprenditori, banche, aziende industriali, agricoltori e operatori dei trasporti lo capiscono. È ormai evidente che i piani di investimento e le iniziative per lo sviluppo economico comportano seri rischi. In particolare, che le infrastrutture esterne da cui dipendono possano essere utilizzate contro di loro. Per questo motivo i paesi stanno iniziando a sviluppare le proprie soluzioni tecnologiche, a creare le proprie catene di approvvigionamento e a istituire le proprie istituzioni. La Russia percepisce pienamente questi cambiamenti. La pressione sul nostro paese continua, ma allo stesso tempo abbiamo maggiore margine di manovra, nuove partnership, nuove soluzioni finanziarie e tecnologiche e stiamo entrando in mercati più promettenti”, ha affermato il capo dello stato russo.

Secondo il presidente, quindi, la Russia considera i cambiamenti globali in atto non solo come una minaccia, ma come enormi opportunità, e sta cercando di agire con rapidità e pragmatismo per sfruttarle.

L’attuale turbolenza affonda le sue radici nella transizione da un modello gerarchico verticale, che serve gli interessi dei singoli stati, a un modello multipolare più complesso, ha spiegato.

Il presidente ha osservato che, innanzitutto, la struttura della crescita si sta spostando a favore di nuovi centri di sviluppo nei paesi del Sud del mondo. “Questo, cari colleghi, è qualcosa che voi stessi potete chiaramente vedere e constatare. Non si tratta di una semplice affermazione, ma di una realtà oggettiva. Dopotutto, nei paesi a cui mi riferisco, la popolazione è in crescita, si sta formando una classe media, l’industria si sta sviluppando e il mercato interno si sta espandendo. Ciò significa che si stanno costruendo città, strade, porti e reti energetiche e digitali. Stanno emergendo i loro centri finanziari, educativi, scientifici e tecnologici”, ha affermato.

“L’Occidente ha perso interesse per le regole del commercio quando ha iniziato a perdere”

Le regole commerciali generali hanno perso interesse per l’Occidente dopo che quest’ultimo ha iniziato a perdere terreno nella lotta competitiva, ha dichiarato ancora il presidente russo Vladimir Putin durante il suo discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

“Quando ciò si rivelava vantaggioso per loro, promuovevano l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e le sue idee, invitando altri Paesi a parteciparvi. Tuttavia, quando l’Occidente ha cominciato a perdere terreno nella competizione, le regole commerciali generali e universali implementate nell’ambito dell’OMC sono diventate poco interessanti e onerose”, ha affermato.

È stato lo stesso Occidente a bloccare il meccanismo dell’OMC ricorrendo alle sanzioni, minando la fiducia nell’organizzazione, ha osservato Putin. “Sono state utilizzate restrizioni unilaterali e le cosiddette sanzioni. In questo modo, i Paesi occidentali hanno di fatto bloccato il meccanismo dell’OMC e minato la fiducia in queste istituzioni. Se non c’è fiducia e l’istituzione non funziona più correttamente, le imprese e i governi troveranno un’altra soluzione. E questa si trova sotto forma di accordi commerciali bilaterali e multilaterali”, ha affermato.