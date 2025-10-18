Scontro auto-moto sulla 106, muore un ragazzo di 19 anni

Un giovane di 19 anni, Giovanni Grande, è morto in un incidente stradale avvenuto in località “Passovecchio” di Crotone, lungo la statale 106 jonica.

Grande era alla guida di una moto che, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata, all’altezza di un incrocio, con un’automobile.

Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato assistito sul posto dal personale del 118 e successivamente trasferito con l’elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero.

I rilievi sul luogo dell’incidente, per ricostruirne la dinamica, sono stati effettuati dagli agenti della sezione di Crotone della polizia stradale.