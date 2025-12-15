Scontro tra un’auto e un Tir nel cosentino, un morto e un ferito

Una persona e morta e un’altra è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto stamani sulla Strada Provinciale 263 all’altezza dell’incrocio per Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autoarticolato e una Fiat Punto, che per cause in corso di accertamento si sono scontrati fra loro. A seguito dell’impatto, il conducente della Punto ha perso la vita, mentre l’autista del mezzo pesante è rimasto ferito.

Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco i quali hanno messo in sicurezza dei veicoli coinvolti e hanno recupero la vittima rimasta incastrata tra le lamiere. Il conducente dell’autoarticolato è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato presso l’ospedale di Castrovillari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e il personale sanitario del 118 per i rilievi di competenza e la gestione dell’emergenza.

La Strada Orovinciale 263 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza.