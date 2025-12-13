Scoperti e sequestrati nel reggino 3,5 kg di marijuana

I carabinieri della Stazione di Africo Nuovo, coadiuvati da quelli dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Calabria” di Vibo Valentia, hanno scoperto una ingente quantità di marijuana all’interno di due abitazioni disabitate nel centro del paese.

I militari hanno recuperato dosi già termosaldate e pronte per la vendita per un totale di circa 3,5 chili di marijuana.

“La sostanza, conservata in buono stato, testimonia la capacità dell’Arma di intercettare precocemente attività illecite che avrebbero potuto avere un impatto negativo sulla comunità locale.

L’azione dei Carabinieri rappresenta un tassello fondamentale nella rete di sicurezza e controllo del territorio, capace di prevenire crimini e proteggere la popolazione. Questa operazione conferma l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, anche nelle zone più impervie, e il costante monitoraggio del territorio finalizzato a salvaguardare la sicurezza dei cittadini. L’intervento rientra in un più ampio quadro di attività che vede i Carabinieri impegnati non solo nella repressione dei reati ma anche nella prevenzione e sensibilizzazione della comunità sui rischi legati alle droghe”. Lo affermano gli investigatori dell’Arma di Reggio Calabria.