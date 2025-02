Sparatoria stamane a Cosenza, ferito un commerciante. Forse una rapina

Sparatoria stamane a Cosenza, con il bilancio di un ferito. La vittima è un commerciante sui cinquant’anni, che gestisce un negozio di sigarette elettroniche su Viale Trieste, quasi all’angolo di Via Monte Grappa. Non è chiaro se la sparatoria è avvenuta durante un tentativo di rapina o se la vittima è stata destinataria di un agguato per motivi ancora ignoti.

Secondo quanto si è appreso il commerciante è stato colpito da alcuni colpi di pistola, probabilmente agli arti. L’uomo, che risulterebbe incensurato, è ora ricoverato all’ospedale di Cosenza per le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio sta indagando la Polizia. L’area è zeppa di telecamere di videosorveglianza. Dall’analisi dei filmati gli agenti potrebbero presto risalire all’aggressore.

Il luogo della sparatoria con Street View