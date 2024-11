Trema Cosenza, terremoto di magnitudo 4.2 a pochi km dalla città

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.2, si è verificata alle 00.54 di Venerdì 29 Novembre 2024 tra Cellara e Mangone, centri a pochi km da Cosenza, tra Presila e Savuto. Ne dà conto l’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv).

Il sisma è stato localizzato a due km a est da Mangone e ad una profondità di 20 km ed è stato avvertito fino ad oltre un centinaio di km lungo il raggio d’azione delle onde sismiche in tutte le province calabresi, eccetto Reggio Calabria. L’evento è stato avvertito forte dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni alle cose.

Il movimento tellurico ha svegliato migliaia di persone che a quell’ora stavano dormendo. Per il panico molta gente è scesa in strada nei pressi dell’epicentro. Non si escludono repliche di intensità strumentale.