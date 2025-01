Tribunale di sorveglianza scarcera il boss Mancuso per ‘buona condotta’

Il guardasigilli deposita la richiesta alla Corte d'Appello di Milano: "Condizione per l'estradizione in Usa non sussistente, nessun elemento ad oggi a fondamento delle accuse rivolte". Si va verso la liberazione dell'ingegnere iraniano, "oggetto" di scambio con la giornalista imprigionata a Teheran, poi rilasciata e rientrata in Italia