Trovato morto l’anziano scomparso nel Lametino. Vivo un 92enne disperso nel Cosentino

Il corpo senza vita di un 74enne, Ferdinando Rossi, reggino di Sinopoli, è stato trovato oggi ai Vigili del fuoco in un canale situato in prossimità di un vivaio nella zona Marina di Curinga, nel catanzarese.

L’uomo risultava scomparso dal pomeriggio di ieri dopo la denuncia presentata dal parroco della chiesa di Sinopoli, che incontrava abitualmente l’uomo in parrocchia. Subito erano scattate le ricerche da parte dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, dei distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna.

L’auto di Rossi è stata trovata nel pomeriggio di ieri, parcheggiata lungo una strada di Marina di Curinga. In seguito al ritrovamento, su disposizione della Prefettura di Catanzaro, è stata attivata la procedura ufficiale di ricerca persona scomparsa.

Alle ricerche hanno partecipano anche i carabinieri di Curinga, il gruppo comunale dei volontari di Protezione civile attivati dal sindaco e i volontari della Croce rossa italiana. Le perlustrazioni, anche con unità cinofile dei vigili del fuoco sono andate avanti ininterrottamente sino ad ora, quando il corpo dell’uomo è stato trovato.

Ritrovato vivo l’anziano disperso ad Acquaformosa (CS)

È stato ritrovato vivo ieri mattina l’uomo di 92 anni di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di domenica nel territorio di Acquaformosa, nel cosentino. L’anziano si era allontanato dalla propria abitazione per raccogliere castagne e non aveva fatto rientro.

Le ricerche, avviate nel pomeriggio di ieri, hanno coinvolto il personale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, unità del Soccorso Alpino, Carabinieri e volontari. Nelle prime ore di ieri mattina, i volontari del Soccorso Alpino hanno individuato una cesta che ha permesso di restringere l’area di ricerca. Poco dopo, l’uomo è stato localizzato all’interno di un roveto, ferito e in difficoltà, probabilmente a seguito di una caduta.

Considerata la zona particolarmente impervia, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero “Drago VF 62” con a bordo gli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero del malcapitato.

L’anziano, cosciente al momento del ritrovamento, è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale di Castrovillari per i controlli e le cure del caso.