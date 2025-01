Un uomo di 37 anni è scomparso nel Cosentino. Ricerche

1 di 2

Un uomo di 37 anni, di nome Gaetano Adduci, è scomparso da ieri mattina verso le ore 10 a Trebisacce, in provincia di Cosenza. Di Adduci si sono perse le tracce dopo che è uscito da casa ed è salito sulla sua moto, un Kawasaki Ninja R600 di colore verde e nero e targata FH16869, per raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese, senza però mai giungere a destinazione.

Nel momento in cui è scomparso indossava una giacca nera e pantaloni colorati. L’ultimo contatto telefonico lo ha avuto con la madre attorno alle 13:30. Chi è in grado di fornire notizie o segnalazioni può contattare i numeri 347/2689080 o 0981/58524. Oppure rivolgersi alle forze dell’ordine. Ricerche sono in corso.