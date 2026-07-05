Rivenuto morto in mare il giovane straniero scomparso a Scalea

I sub dei Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita del ragazzo camerunense di 20 anni scomparso ieri a Scalea. Il ritrovamento – secondo quanto si apprende – è avvenuto in mare, a venti metri dalla riva e a quattro metri di profondità. Del ventenne non si avevano più notizie dalle 12 di sabato.

A quell’ora il giovane è stato visto per l’ultima volta in spiaggia da alcuni amici che avevano trascorso la mattinata con lui. I ragazzi si sarebbero poi allontanati dalla spiaggia mentre il ventenne si sarebbe trattenuto. Passate alcune ore gli amici, allarmati per il mancato rientro del giovane e per le mancate risposte al telefono, lo avrebbero cercato in spiaggia trovando i suoi effetti personali ma non lui. Da qui è scattato l’allarme con le conseguenti ricerche. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori nel tentativo di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.