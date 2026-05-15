Trump vola a Pechino per incontrare Xi Jinping: Intese su conflitti e commercio

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump si sono incontrati ieri a Pechino. I due leader hanno avuto una serie di colloqui che spaziano dalla crisi in Medio Oriente, al conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi energetica globale, al commercio e alla questione Taiwan, isola che si proclama autonoma su cui però la Cina non vuole intromissioni esterne.

Trump e Xi hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sulle principali questioni che riguardano i due Paesi e il mondo, raggiungendo una serie di nuove intese comuni, ha dichiarato venerdì un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Il portavoce ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione della visita di Trump in Cina, la prima visita di un presidente statunitense nel Paese in nove anni e la seconda di Trump dal novembre 2017.

I due presidenti hanno concordato su una nuova visione per costruire una relazione costruttiva tra Cina e Stati Uniti, caratterizzata da stabilità strategica, al fine di fornire una guida strategica per le relazioni sino-americane nei prossimi tre anni e oltre, promuovere uno sviluppo stabile, solido e sostenibile delle relazioni tra Cina e Stati Uniti e portare maggiore pace, prosperità e progresso nel mondo, ha affermato il portavoce.

I due presidenti hanno raggiunto importanti intese comuni su come gestire al meglio le loro reciproche preoccupazioni. Entrambi hanno concordato di rafforzare la comunicazione e il coordinamento sulle questioni internazionali e regionali, ha aggiunto il portavoce.

Le interazioni tra i due presidenti hanno migliorato la comprensione reciproca, approfondito la fiducia reciproca, promosso la cooperazione pratica, aumentato i benefici per i cittadini di entrambi i paesi e infuso nel mondo la stabilità e la certezza di cui c’era tanto bisogno.

Trump è in visita di Stato in Cina per tre giorni. Giovedì, Xi ha tenuto una cerimonia di benvenuto e un banchetto di benvenuto per Trump, e ha avuto colloqui con lui e visitato il Tempio del Cielo, riporta l’agenzia Xinua.

CONCORDATA UNA NUOVA VISIONE PER LE RELAZIONI BILATERALI NEI COLLOQUI DI PECHINO

In un incontro seguito con grande attenzione da tutto il mondo, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump hanno concordato giovedì una nuova visione per la costruzione di una relazione bilaterale costruttiva di stabilità strategica.

La nuova visione fornirà una guida strategica per le relazioni sino-americane nei prossimi tre anni e oltre, ha affermato Xi durante i colloqui a Pechino con Trump, in visita di Stato di tre giorni in Cina, la prima negli ultimi nove anni.

Xi ha definito la natura della “stabilità strategica costruttiva” come una stabilità positiva basata sulla cooperazione, una stabilità solida con una competizione moderata, una stabilità costante con divergenze gestibili e una stabilità duratura con promesse di pace.

Trump ha affermato che collaborerà con Xi per rafforzare la comunicazione e la cooperazione, gestire adeguatamente le divergenze e rendere le relazioni bilaterali migliori che mai.

Entrambi i leader hanno convenuto che le relazioni tra Cina e Stati Uniti rappresentano oggi il rapporto bilaterale più importante al mondo.

“Guardando indietro al corso delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, la possibilità di un rispetto reciproco, di una coesistenza pacifica e di una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti è fondamentale per stabilire se il rapporto potrà progredire in modo stabile”, ha affermato Xi durante il banchetto di benvenuto per Trump di giovedì.

“Dobbiamo far funzionare le cose e non rovinare tutto”, ha detto Xi, aggiungendo che sia la Cina che gli Stati Uniti trarranno vantaggio dalla cooperazione e perderanno dallo scontro.

NUOVO IMPEGNO ALLA COOPERAZIONE

Durante i colloqui ufficiali tra i due leader, Xi ha parlato dell’ultimo ciclo di negoziati commerciali tra funzionari cinesi e statunitensi, lodando i “risultati generalmente equilibrati e positivi”.

“Questa è una buona notizia per i popoli dei due paesi e per il mondo intero”, ha affermato, esortando le due parti a mantenere lo slancio positivo che hanno faticosamente creato.

Il Ministero del Commercio ha dichiarato giovedì che la Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per ampliare costantemente l’elenco delle aree di cooperazione e ridurre quello dei problemi.

Nel suo viaggio attuale, Trump è accompagnato da importanti dirigenti statunitensi, tra cui Tim Cook di Apple, Jensen Huang di Nvidia ed Elon Musk di Tesla, che ha definito rappresentanti eccezionali della comunità imprenditoriale statunitense.

“Tutti loro rispettano e apprezzano la Cina. Li incoraggio vivamente ad ampliare la cooperazione con la Cina”, ha affermato Trump. Gli imprenditori hanno dichiarato che il positivo incontro tra Xi e Trump ha dato nuovo impulso alla cooperazione economica e commerciale bilaterale e ha fornito certezze all’economia mondiale.

“La Cina non farà altro che aprire ulteriormente le sue porte”, ha affermato Xi. Le aziende americane sono profondamente coinvolte nelle riforme e nell’apertura della Cina, e gli Stati Uniti sono benvenuti a rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Cina, ha aggiunto.

ATMOSFERA DI AMICIZIA E RISPETTO

Prima dei colloqui di giovedì, Xi ha ospitato una cerimonia di benvenuto per Trump fuori dalla Grande Sala del Popolo nel centro di Pechino, con esibizioni della banda militare, una salva di 21 colpi di cannone e una sfilata della guardia d’onore.

Trump ha affermato che visitare la Cina è stato un grande onore, elogiando gli ottimi rapporti tra i due Paesi.

Trump ha affermato di aver avuto una comunicazione amichevole con Xi e di aver risolto molte questioni importanti, definendo Xi “un grande leader” e la Cina “un grande Paese”, ed esprimendo un immenso rispetto per Xi e per il popolo cinese.

Dopo i colloqui, i due leader hanno visitato il Tempio del Cielo. Impressionato dal sito, patrimonio mondiale dell’UNESCO con oltre 600 anni di storia, Trump ha affermato che, in quanto grandi nazioni con popoli saggi e grandi, gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero approfondire la comprensione reciproca e rafforzare l’amicizia tra i loro popoli.

Rivolgendosi al banchetto di benvenuto, Xi ha ricordato la diplomazia del ping-pong tra Cina e Stati Uniti di 55 anni fa. L’impegno attivo tra le due parti ha continuato a rappresentare un’importante forza trainante per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. “Il presidente Trump ed io abbiamo avuto numerosi incontri e conversazioni telefoniche, mantenendo le relazioni tra Cina e Stati Uniti generalmente stabili”, ha affermato Xi.

Trump ha ringraziato Xi per la calorosa accoglienza e ha elogiato i colloqui positivi e costruttivi tra le due parti. “Oggi è una giornata fantastica”, ha affermato.

UN FUTURO LUMINOSO PER LE RELAZIONI BILATERALI E PER L’UMANITÀ

Nel corso dei colloqui, i due presidenti si sono inoltre scambiati opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la situazione nella penisola coreana.

Gli esperti di geopolitica cinesi affermano che, se si riuscisse a instaurare e a preservare la proposta di una relazione costruttiva di stabilità strategica, la Cina e gli Stati Uniti contribuirebbero sicuramente in modo significativo alla pace e allo sviluppo globali per un lungo periodo a venire.

Ora spetta agli Stati Uniti collaborare con la Cina nella stessa direzione, vista la politica coerente e chiara di Pechino sulle relazioni sino-americane, ha affermato Diao Daming, vicedecano dell’Accademia nazionale per lo sviluppo e la strategia dell’Università Renmin della Cina.

Xi ha sottolineato che la costruzione di una tale relazione non dovrebbe essere un mero slogan, ma un’azione concreta intrapresa da entrambe le parti verso lo stesso obiettivo.

Ponendo l’accento sulla questione di Taiwan, Xi l’ha descritta come la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

Se gestita correttamente, la relazione bilaterale godrà di una stabilità complessiva. Altrimenti, i due Paesi avranno scontri e persino conflitti, mettendo a grave rischio l’intera relazione, ha detto Xi al suo omologo americano.

TRUMP: È STATA UNA VISITA INCREDIBILE, ABBIAMO CONCLUSO OTTIMI ACCORDI COMMERCIALI.

Nell’ultimo giorno della sua visita in Cina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il presidente Xi Jinping per un tè.

Secondo l’agenzia Xinhua, i leader si sono riuniti a Congnanhay, il giardino estivo dell’ex Palazzo Imperiale di Pechino, dove si trovano le residenze e gli uffici dei leader del partito e dello Stato.

Secondo quanto riferito dalla sala stampa della Casa Bianca, dopo che Xi ha salutato Trump all’ingresso del complesso, i due leader hanno passeggiato nel roseto del cortile interno, passando sotto archi decorati con motivi tradizionali cinesi.

Dopo una passeggiata di dieci minuti, i due leader si sono seduti in un gazebo e hanno chiacchierato con un piccolo gruppo che comprendeva ministri e alti funzionari, ai quali è stato offerto del tè.

Trump era accompagnato dal Segretario di Stato Marco Rubio, dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth, dal Segretario del Tesoro Scott Bessent e dall’Ambasciatore statunitense a Pechino David Perdue, mentre Xi era accompagnato dal Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) Cai Qi, dal Ministro degli Esteri Wang Yi, dal Vice Primo Ministro He Lifeng e dall’Ambasciatore cinese a Washington Xie Feng.

TRUMP: “È STATA UNA VISITA INCREDIBILE.”

Durante la conversazione, Trump ha affermato: “È stata una visita incredibile. Abbiamo ottenuto ottimi risultati. Abbiamo concluso grandi accordi commerciali.”

Trump ha descritto le relazioni tra Cina e Stati Uniti come “molto forti”, affermando che lui e Xi avevano superato numerosi problemi che altri non erano riusciti a risolvere.

Trump ha descritto la visita come “storica” e un “punto di svolta”, sottolineando l’accordo raggiunto tra i due leader per mantenere una “relazione strategica costruttiva”.

Ricordando di aver discusso anche della questione iraniana, Trump ha affermato: “Credo che abbiamo opinioni simili su questo argomento. Vogliamo che la guerra finisca, non vogliamo che l’Iran abbia armi nucleari e vogliamo che lo Stretto di Hormuz venga riaperto. Lo stiamo chiudendo ora; prima lo hanno chiuso loro, poi lo abbiamo chiuso noi, ma vogliamo che venga riaperto”.

L’INCONTRO PRIVATO E LO SCAMBIO DI VISIONI

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto un incontro privato venerdì nel complesso della leadership di Zhongnanhai, nel centro di Pechino.

L’incontro si è svolto prima che Trump concludesse la sua visita di Stato in Cina e il giorno dopo i colloqui formali tra i due leader.

Al suo arrivo a Zhongnanhai, Trump è stato accolto calorosamente da Xi. I due capi di Stato hanno passeggiato e conversato, fermandosi di tanto in tanto ad ammirare gli alberi e i fiori del giardino.

Sottolineando che la visita di Trump è stata storica e di fondamentale importanza, Xi ha affermato che le due parti hanno definito una nuova visione per la costruzione di una relazione costruttiva tra Cina e Stati Uniti, improntata alla stabilità strategica.

“Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull’ampliamento della cooperazione pratica in vari settori e sulla gestione adeguata delle reciproche preoccupazioni”, ha affermato Xi.

Secondo Xi, le due parti hanno anche concordato di rafforzare la comunicazione e il coordinamento su questioni internazionali e regionali.

La visita contribuisce a rafforzare la comprensione reciproca, ad approfondire la fiducia reciproca e a migliorare il benessere dei due popoli, ha affermato Xi.

Ciò dimostra ancora una volta che è un’aspirazione condivisa da entrambi i popoli e un’aspettativa delle persone di tutto il mondo che Cina e Stati Uniti trovino la giusta via per andare d’accordo e raggiungere una coesistenza pacifica e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa sulla base del rispetto reciproco, ha aggiunto Xi.

“Mentre il presidente Trump auspica di rendere di nuovo grande l’America, io mi impegno a guidare il popolo cinese verso la rinascita nazionale”, ha affermato Xi, sottolineando che i due Paesi possono promuovere il rispettivo sviluppo e la propria rivitalizzazione rafforzando la cooperazione.

Secondo Xi, la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero attuare gli importanti accordi raggiunti, preservare lo slancio positivo faticosamente conquistato, perseverare nella giusta direzione, evitare ostacoli e promuovere lo sviluppo stabile delle relazioni bilaterali.

Trump ha affermato di essere molto grato a Xi per averlo invitato a visitare Zhongnanhai, aggiungendo che la sua visita in Cina è stata un grande successo, ha catturato l’attenzione del mondo ed è stata indimenticabile.

Trump ha affermato che le due parti hanno raggiunto una serie di importanti intese comuni, firmato numerosi accordi e risolto molti problemi, il che è stato molto vantaggioso per entrambi i paesi e per il mondo.

Sottolineando che Xi è un suo vecchio amico, Trump ha affermato di nutrire grande rispetto per lui e di aver instaurato con lui un buon rapporto. Ha aggiunto che le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono molto importanti e sicuramente miglioreranno.

Trump ha affermato di essere disposto a continuare a mantenere una comunicazione sincera e approfondita con Xi e di attendere con piacere l’occasione di ospitarlo a Washington, DC.

Le due parti si sono inoltre scambiate opinioni su alcune questioni regionali di particolare attualità.

Illustrando le attività che si svolgono a Congnanhai, Xi ha dichiarato: “È qui che vivono e lavorano i leader del partito e del governo centrale, me compreso”.

Xi ha affermato che, dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, i leader del partito si trasferirono qui e che Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao vissero tutti in questa regione.

Xi Jinping ha espresso il suo accordo con l’opinione secondo cui la visita di Trump potrebbe essere considerata un “punto di svolta”, affermando che avevano firmato numerosi accordi di cooperazione e raggiunto un consenso su questioni internazionali.

Xi ha affermato di aver scelto Congnanhay per l’incontro come gesto di reciprocità nei confronti di Trump, che lo aveva ospitato nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, nel 2017.

Alla domanda se altri leader mondiali avessero visitato il Paese, Xi ha risposto: “È molto raro. Storicamente, non viene utilizzato per attività diplomatiche. Ad esempio, Putin è venuto qui.”

Al termine dell’incontro, i leader e le loro delegazioni si sono recati a un pranzo di lavoro. Il presidente degli Stati Uniti lascerà il Paese dopo il pranzo.

TRUMP AFFERMA DI NON VEDERE L’ORA DI OSPITARE XI A WASHINGOTON

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì di essere disposto a continuare a mantenere una comunicazione sincera e approfondita con il presidente cinese Xi Jinping e di attendere con piacere l’occasione di ospitarlo a Washington, DC.

Ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro privato a Zhongnanhai, a Pechino, con Xi. L’incontro si è svolto il giorno dopo i colloqui tra Xi e Trump, in visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio.

Trump ha affermato di essere molto grato a Xi per averlo invitato a visitare Zhongnanhai. La sua visita in Cina ha catturato l’attenzione del mondo ed è stata un grande successo e indimenticabile, ha detto.