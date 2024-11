Vanno in un hotel in costruzione per rubare rame, scoperti e arrestati

Si sono introdotti in un hotel in costruzione per rubare il rame presente nell’impiantistica ma i rumori metallici hanno insospettito i proprietari che hanno allertato i carabinieri i quali giunti sul posto hanno arrestato in flagranza due cittadini rumeni di 34 e 22 anni. E’ successo a Fiumefreddo Bruzio, centro della costa tirrenica cosentina. I due sono stati condotti nel carcere di Paola con l’accusa di rapina impropria.

L’intervento dei carabinieri è stato richiesto dal titolare della ditta edile e sua madre che hanno sentito rumore di oggetti metallici provenire dall’interno dell’albergo. I due giovani stranieri sono stati sorpresi a tagliare con una tronchese e accatastare i tubi in rame.

Una volta scoperti hanno aggredito prima il proprietario e poi fatto cadere a terra la madre per provare a scappare con la propria macchina, ma la loro fuga è stata ostacolata dal mezzo del legale rappresentante della ditta. I rapinatori sono stati così bloccati dai Carabinieri intervenuti.