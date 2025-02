Viaggiavano in auto con oltre 1,5 kg di cocaina, arrestati

Agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza, durante il servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto due ragazzi di 26 e 30 anni, con l’accusa di detenzione illegale di stupefacenti ai fine di spaccio .

In particolare, gli agenti in servizio presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, transitando in un noto quartiere, ad elevata densità criminale, intimavano l’alt ad un’autovettura con due soggetti a bordo che, alla vista della volante, si davano alla fuga per le vie della città. Subito sono stati intercettati dai poliziotti.

I due occupanti, nell’uscire dall’abitacolo, dopo aver cercato di nascondere una busta della spesa sotto la macchina, hanno tentato ancora una volta la fuga a piedi, ma i poliziotti sono riusciti prontamente a bloccarli dopo poche decine di metri.

I primi accertamenti hanno consentito di appurare che all’interno della busta era celato un panetto e mezzo di cocaina pura, per un totale di 1 chilo e 600 grammi circa, sostanza, debitamente sequestrata che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 200.000 euro.

I due arrestati dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno i due sono stati tradotti in carcere in attesa di giudizio.