19 Ottobre 2025

ATTUALITA'

Rapina al Louvre, oltre un secolo fa un italiano rubò La Gioconda

Nel 1911 l'imbianchino Vincenzo Peruggia voleva riportarla in Italia credendo l'avesse trafugata Napoleone. L'opera fu ritrovata due anni dopo e l'uomo venne arrestato. Divenne celebre per il clamoroso furto

Redazione

Correlati

SOSTIENICI

Nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1911, il Louvre è chiuso per manutenzione. Un uomo, vestito da operaio, si aggira nel Salon Carré, dove è esposto il ritratto più celebre del mondo. Poche ore dopo, la Gioconda di Leonardo da Vinci scompare. Fu l’inizio del furto più celebre nella storia dell’arte. Dietro al colpo c’era Vincenzo Peruggia, imbianchino originario di Dumenza, in provincia di Varese.

Convinto – erroneamente – che il dipinto fosse stato trafugato da Napoleone e deciso a “riportarlo in Italia”, mise a punto un piano tanto semplice quanto audace: lavorando per la ditta incaricata della manutenzione del museo, conosceva le abitudini del personale e le misure di sicurezza. Quel giorno staccò la tavola dalla cornice, la nascose sotto il cappotto e si dileguò indisturbato.

La sparizione venne scoperta soltanto il giorno dopo. In un primo momento si pensò a un errore d’inventario o a un prestito non registrato. Poi l’incredulità lasciò spazio all’evidenza: la Gioconda era stata rubata. Le indagini, che si protrassero per oltre due anni, coinvolsero anche figure di spicco dell’avanguardia culturale come Guillaume Apollinaire e Pablo Picasso, entrambi sospettati e poi scagionati.

Nel dicembre 1913, Peruggia – ormai rientrato in Italia – contattò l’antiquario fiorentino Alfredo Geri, proponendogli di vendere il dipinto a condizione che restasse nel Paese. L’11 dicembre, Geri e il direttore degli Uffizi Giovanni Poggi si recarono nella stanza d’albergo dove il quadro era nascosto. Riconobbero subito l’autenticità dell’opera e avvertirono la polizia, che mise in sicurezza il dipinto e arrestò Peruggia, destinato a passare alla storia come ‘il ladro della Gioconda’. Il capolavoro di Leonardo fu esposto temporaneamente agli Uffizi e in altri musei italiani, prima di tornare, nel gennaio 1914, al Louvre, accolto da una folla entusiasta.

L’episodio non è l’unico nella storia di furti del museo parigino, che oggi custodisce oltre 33mila capolavori: nel 1983 due armature rinascimentali furono trafugate e recuperate soltanto quarant’anni dopo. E il Louvre stesso porta ancora i segni dei saccheggi napoleonici, che continuano ad alimentare il dibattito sulla restituzione delle opere d’arte.

Fonte:Ansa

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non mostra fastidiosi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene con le donazioni dei lettori.

SEGUICI SUI SOCIAL

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla pagina Fb. Iscriviti al nostro Gruppo. Seguici pure su Telegram (1); e TELEGRAM (2), come su Twitter "𝕏" SPN nonché su (𝕏- 2)

Altre news

MONDO

Vacilla la tregua a Gaza, accuse incrociate tra Israele e Hamas. Almeno 20 raid dell’Idf

Vacilla la già fragile tregua a Gaza. Gli attacchi aerei israeliani hanno preso nuovamente di mira il sud dell'enclave...

DALLA CALABRIA

CROTONE

Scontro auto-moto sulla 106, muore un ragazzo di 19 anni

Un giovane di 19 anni, Giovanni Grande, è morto in un incidente stradale avvenuto in località "Passovecchio" di Crotone,...