Auto finisce fuori strada, due morti nel Vibonese

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 17, nei pressi della rotatoria di Zungri, lungo il rettilineo in direzione Mesiano, in provincia di Vibo Valentia.

Le vittime sono Domenico Colacchio, di 52 anni, e Rocco Cichello, di 37 anni, entrambi residenti a Filandari, centro del Vibonese.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sul quale viaggiavano i due uomini procedeva in direzione Mesiano quando, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada.

Al momento, secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Tropea, sarebbe escluso il coinvolgimento di un altro veicolo. Restano da chiarire le cause che hanno determinato la perdita di controllo della vettura e la successiva uscita di strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità. Profondamente colpita la piccola comunità di Filandari, dove le due vittime erano molto conosciute.