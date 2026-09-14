Azienda Ospedaliera ed eccellenza UniCal: inaugurata all’Annunziata la Cardiochirurgia

L’ospedale Annunziata di Cosenza ha un nuovo blocco operatorio cardio-toraco-vascolare, presidio di riferimento per un bacino d’utenza di 700mila abitanti. La piena operatività della struttura – partita una settimana fa e illustrata oggi – colma una lacuna storica per il territorio provinciale grazie alla sinergia tra l’Azienda ospedaliera di Cosenza e l’Università della Calabria.

“Abbiamo completato le sale operatorie e le assunzioni – ha detto il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar – e oggi inizia ufficialmente l’attività. Credo che sia un risultato storico per Cosenza. Uno dei primi obiettivi che mi ha posto il presidente Roberto Occhiuto è stato quello di dotare la provincia di un centro di cardiochirurgia. La cardiochirurgia comporta una migrazione sanitaria di oltre 10 milioni di euro all’anno: con i nostri professionisti di talento abbiamo l’ambizioso obiettivo di invertire la tendenza”.

Nei giorni scorsi l’équipe ha già eseguito con successo i primi tre interventi: la sostituzione di una valvola aortica unicuspide, un triplice bypass aortocoronarico con doppia mammaria e un intervento combinato su aorta ascendente, valvola aortica e bypass coronarico. Il nuovo reparto conta 16 posti letto e tre sale operatorie di ultima generazione (cardiochirurgica, toracica e ibrida), supportate dall’assunzione di 88 nuove unità di personale sanitario, tra cui 10 cardiochirurgi, 43 infermieri e un’équipe di cardioanestesia.

“Oggi non stiamo semplicemente celebrando l’apertura di un nuovo reparto all’avanguardia, che colma un vuoto avvertito da troppo tempo dalla nostra comunità, ma stiamo gettando le basi per una scuola medica capace di unire l’eccellenza della ricerca universitaria all’assistenza territoriale di altissimo livello”. Con queste parole il Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha commentato l’inaugurazione della nuova Cardiochirurgia dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

“Erano quasi 20 anni – ha detto il rettore – che si parlava dell’apertura di questa unità e finalmente ci siamo riusciti grazie a una profonda sinergia e a una forte unione di intenti tra l’Azienda ospedaliera e l’Università. Questo è un messaggio anche ai calabresi: c’è una sanità di alta qualità e finalmente potranno trovare cure qui in Calabria. L’apertura del reparto e la presenza di due professori universitari ci permetteranno, a norma di legge, di chiedere l’attivazione della scuola di specializzazione”.

L’assetto clinico vede la presenza del professor Daniele Maselli, docente straordinario UniCal ed esperto di fama nazionale. “Il mio compito istituzionale – ha spiegato – è quello di mettere a disposizione di questa nuova divisione la mia esperienza trentennale nella cardiochirurgia endoscopica. Tuttavia, nutro anche un obiettivo molto personale: formare una nuova generazione di chirurghi che possano raccogliere il testimone da me e dai miei mentori, dando un senso concreto a tutta la mia carriera”.

Alla guida del reparto c’è il primario Luca Weltert. “Questo cambiamento – ha detto – è di prim’ordine, con una struttura costruita a regola d’arte: dagli accostamenti cromatici alle tecnologie avanzate utilizzate nel monitoraggio, nel sollievo del dolore dei pazienti e nella risoluzione dei problemi cardiochirurgici, tutto è di primissimo livello. Oggi Cosenza si afferma come un centro di eccellenza per la cardiochirurgia. La cardiochirurgia non può esistere come una divisione a sé stante; dipende da una rete di eccellenze. Quando le persone non si limitano a fare ciò che è richiesto, ma vanno oltre, significa che l’obiettivo è stato raggiunto”.