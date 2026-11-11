Tentate estorsioni mafiose, arrestate due persone a Crotone

I Carabinieri del Comando provinciale di Crotone hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice Distrettuale del Tribunale di Catanzaro, due

persone, un 56enne e un 58enne residenti a Crotone, ritenuti vicini alle famiglie ‘ndranghetistiche “Foschini – Barillari”, individuati quali presunti autori di altrettanti “tentativi di estorsione aggravati dal metodo mafioso” commessi ai danni dei rappresentanti di due società operanti a Crotone nel settore edile il 25 maggio e il 20 luglio 2026.

In particolare, il giudice, validando le risultanze di due diverse indagini condotte dai i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Crotone operanti sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ha ravvisato gravi indizi di reità a carico dei destinatari dell’odierno provvedimento, i quali, nelle summenzionate date, avrebbero posto in essere

nei confronti di due ditte, una cosentina e l’altra locale, impegnate, rispettivamente, nei lavori pubblici del Castello di Carlo V e in quelli di rifacimento della rete viaria comunale, una serie di richieste estorsive volte a ottenere nel primo caso non meno di 10.000 euro, mentre nell’altro 2.000 euro, da destinare in entrambe le circostanze “ai carcerati”, tuttavia mai corrisposti dagli estorti nonostante la paura di subire delle ritorsioni consistenti in dei paventati gravi danneggiamenti.

All’identificazione dei destinatari delle citate misure si è pervenuti grazie alla tempestività collaborazione degli estorti e al successivo sviluppo dell’attività info – investigativa, corredata e supportata anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle aree vicine e dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, determinanti per ricostruire i fatti e identificare i presunti responsabili, i quali, sono stati condotti presso la casa circondariale di Catanzaro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.