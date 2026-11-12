Vladimir Putin discuterà di un accordo di pace in Ucraina con i rappresentanti speciali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner che da Abu Dhabi sono voloti a Mosca. Lo afferma il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato da Ria Novosti.

“Cercheremo e discuteremo diverse questioni che porteranno a una soluzione duratura della crisi in Ucraina”, ha dichiarato il diplomatico. Parlando della possibile partecipazione di europei ai negoziati, ha osservato che l’UE non è ancora stata in grado di selezionare un candidato idoneo a tale scopo.

“Dipende da con chi altro negozieranno, e questo è ancora da sapere”, ha aggiunto Ushakov. Oggi Putin riceverà Witkoff e Kushner, giunti nella capitale da Abu Dhabi. Le consultazioni trilaterali tra i rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev si sono concluse mercoledì. Come ha affermato Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa, le parti si sono avvicinate alla pace, ma ora molto dipende da tutte le parti coinvolte.

Secondo quanto detto da Medinsky, il tema centrale dell’incontro è stato l’architettura di sicurezza in Europa dopo la fine del conflitto. Durante i colloqui sono state affrontate anche questioni umanitarie: Russia e Ucraina hanno concordato un nuovo scambio di prigionieri su larga scala, i cui dettagli saranno annunciati a breve.

I rappresentanti dei paesi europei erano presenti a margine dei negoziati, ma non hanno partecipato. Come ha osservato Medinsky, all’UE sarà consentito di entrare nel processo di pace quando i suoi membri avranno “un senso di autostima”.