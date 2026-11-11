Naufragio Cutro, legali dei presunti scafisti: “Loro estranei, migranti come gli altri”

Sarà emessa il 21 dicembre prossimo la sentenza d’appello del processo a tre presunti scafisti del caicco Summer Love naufragato il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro provocando 94 morti.

Lo ha deciso la Corte d’appello di Catanzaro a conclusione dell’udienza di oggi nel corso della quale due imputati hanno fatto dichiarazioni spontanee e poi hanno parlato gli avvocati della difesa.

Khalid Arslan, di 28 anni, e Hasab Hussain (24), entrambi pakistani si sono dichiarati innocenti ed estranei all’organizzazione criminale.

Sono accusati – insieme al turco Sami Fuat di 53 anni – di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro reato e già condannati in primo grado dal Tribunale di Crotone.

I loro legali, nelle arringhe, li hanno descritti come migranti al pari degli altri e non scafisti. “A prescindere da questioni formali sulle dichiarazioni rese dai migranti – ha detto l’avv. Arturo Bova – è emerso in maniera inequivocabile che almeno due posizioni tra cui quella di Hasab Hussain che rappresento sono estranee. Purtroppo è un processo nato male e gestito anche sotto l’influenza dell’emotività di una delle più grandi tragedie avvenute in mare. Si è fatta però di tutta l’erba un fascio senza distinguere la posizione di chi era migrante e non era scafista”.

“È una accusa che abbiamo ritenuto fin dall’inizio ingiusta – ha aggiunto Salvatore Perri, difensore di Khalid Arslan – ha omesso di valorizzare il pagamento del viaggio del mio assistito al pari di tutti gli altri migranti. La Corte ha quindi rinviato l’udienza al 21 dicembre 2026 per le repliche e la sentenza.

Naufragio Cutro, inammissibile ricorso pm contro scafisti per disastro

La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura di Crotone che chiedeva la riforma dell’assoluzione dal reato di naufragio colposo dei tre presunti scafisti del caicco Summer Love naufragato il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro (Crotone) provocando la morte di 94 migranti, 35 dei quali minorenni.

La Corte ha così accolto l’eccezione presentata dal difensore di Hussab Hussain, avvocato Arturo Bova del Foro di Catanzaro, di inammissibilità dell’appello del Pm con il quale veniva richiesta la condanna degli imputati anche per il delitto di naufragio.

In primo grado, il Tribunale di Crotone aveva condannato a 16 anni di reclusione Sami Fuat, di 51 anni, turco, e Hasab Hussain (22), pakistano, e a 11 anni, un mese e 10 giorni Khalid Arslan (26), anche lui pakistano ritenuti colpevoli di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e morte in conseguenza del favoreggiamento, mentre erano stati assolti dall’accusa di naufragio colposo non essendo ritenuti responsabili dell’incidente.