Ad Abu Dhabi è iniziato il secondo giorno di colloqui tra i rappresentanti di Mosca, Washington e Kiev. Gli incontri si svolgono a porte chiuse. Al termine della riunione, la delegazione russa rilascerà una dichiarazione alla stampa. Ne dà conto Ria Novosti e altri media russi.

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Vladimir Putin viene informato sull’andamento dei colloqui. L’argomento dei negoziati è stato sollevato anche durante l’incontro del presidente con il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, ha aggiunto.

Il primo giorno, le consultazioni sono durate quasi quattro ore. Come riferito da una fonte a Ria Novosti, la soluzione del conflitto ucraino è stata solo uno dei punti di discussione; le parti si sono concentrate principalmente sulla formazione di un nuovo sistema di sicurezza in Europa . I partecipanti hanno comunicato in russo.

La delegazione russa è guidata dall’assistente presidenziale Vladimir Medinsky . Ne fanno parte anche i viceministri degli Esteri Sergei Ryabkov e Mikhail Galuzin, il capo del Servizio di informazione operativa e relazioni internazionali dell’FSB Alexei Komkov e il capo della Direzione principale dello Stato Maggiore Igor Kostyukov.

Il team negoziale ucraino comprende: il capo del Servizio di intelligence estera Rustem Umerov, il capo dell’ufficio di Volodymyr Zelenskyy Kyrylo Budanov, il suo vice Serhiy Kyslytsya, il presidente della fazione “Servitore del Popolo” alla Rada David Arakhamia, il vice capo della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa Vadym Skibitsky e l’ex capo di stato maggiore delle forze armate ucraine Andriy Gnatov.

Tra i partecipanti statunitensi all’incontro figurano l’inviato presidenziale Steve Witkoff, il genero di Donald Trump Jared Kushner e il comandante supremo delle forze alleate della NATO in Europa, Alexus Grynkevich.

Ad Abu Dhabi sono giunti anche rappresentanti di paesi europei. Essi non partecipano direttamente ai negoziati e la delegazione russa non ha avuto alcun contatto con loro.