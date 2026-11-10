Terremoto di magnituto 3.5 a Cosenza e hinterland, panico ma nessun danno

Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto stamani alle 8.38 nel Cosentino, con epicentro a 2 km da Cerisano, centro alle porte di Cosenza. Secondo l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) la profondità è stata stimata a 9 km di profondità.

Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta la provincia, nel capoluogo di provincia e nell’hinterland, in special modo tra Cerisano, Mendicino, Castrolibero e Marano centri distanti tre km dall’epicentro. Non si segnalano danni a cose e persone.

Secondo i rumors sui social gli studenti degli istituti scolastici dell’area sono stati fatti evacuare, anche diversi uffici. Scene di panico sono state segnalate un po’ ovunque con gente scesa in strada con il timore che ci fosse una replica.