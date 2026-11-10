‘Ndrangheta, sequestrati beni per un milione a boss dei clan crotonesi

Beni per un valore di circa un milione di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone in esecuzione di due distinti decreti emessi dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Dda, nei confronti di presunti esponenti di vertice di cosche di ‘ndrangheta di Cutro e Cirò.

Gli accertamenti economico-patrimoniali, estesi complessivamente a oltre 15 soggetti legati ai soggetti colpiti dal provvedimento da vincoli di parentela e affinità, avrebbero permesso di accertare una netta sproporzione tra i beni nella disponibilità, diretta o indiretta, le parallele capacità reddituali dichiarate, risultate del tutto incongrue.

Tra i beni sequestrati figurano asset immobiliari e aziendali con numerosi fabbricati e terreni situati nei territori comunali di Cirò Marina e Botricello, l’intero compendio aziendale di una società in accomandita semplice e due ditte individuali, rapporti bancari con saldo attivo superiore a 3.000 euro, cassette di sicurezza, titoli azionari/obbligazionari, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, Cct e Bot e due cavalli.