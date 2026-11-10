Sono iniziati ad Abu Dhabi i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, secondo quanto riferito da una fonte all’agenzia Tass.

L’incontro si svolge a porte chiuse, senza la presenza della stampa. La delegazione russa è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, mentre quella ucraina è a capo del Servizio di intelligence estera Rustem Umerov, mentre per gli Stati Uniti è prevista la presenza di Steve Witkoff. I team negoziali dei tre Paesi si sono incontrati l’ultima volta a Ginevra il 18 febbraio scorso. Non c’è nessun rappresentante dell’UE.

I colloqui si concentreranno sugli aspetti chiave per la creazione di un nuovo sistema di sicurezza continentale nel periodo post-conflitto. I partecipanti lavoreranno su meccanismi per prevenire le minacce e rafforzare la stabilità regionale. Una fonte della Tass aveva precedentemente affermato che una soluzione in Ucraina, “pur essendo di fondamentale importanza, è solo uno dei punti all’ordine del giorno di questa ampia discussione”.

“La Russia terrà conto dell’esperienza maturata durante i colloqui trilaterali sull’Ucraina ad Abu Dhabi, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov al Forum internazionale sulla sicurezza collettiva.

“Abbiamo accumulato una vasta esperienza e spero che ci sarà utile durante i colloqui in corso ad Abu Dhabi, che iniziano proprio ora”, ha affermato il ministro.