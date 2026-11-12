Arrestati in Russia 4 agenti segreti di Kiev accusati di spionaggio militare

Funzionari del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) hanno arrestato quattro agenti dell’intelligence ucraina, tra cui un cittadino straniero, che stavano raccogliendo informazioni sui partecipanti all’operazione militare speciale, nonché su impianti di difesa ed energetici, in tre regioni russe, ha dichiarato l’FSB in un comunicato citato dalla Tass.

Secondo quanto riportato dal centro di pubbliche relazioni, il Servizio di sicurezza federale nella Repubblica di Adighezia, nella Repubblica Popolare di Donetsk e nella regione di Omsk ha sventato attività sovversive e terroristiche perpetrate da agenti dei servizi segreti ucraini.

A seguito di operazioni condotte a Maikop, Donetsk e Omsk, sono stati arrestati tre cittadini russi e uno straniero. Agendo su istruzioni dei loro referenti ucraini, stavano raccogliendo informazioni sui militari russi che partecipavano all’operazione militare speciale, nonché su imprese del settore della difesa e impianti energetici, con l’obiettivo di commettere atti di terrorismo e sabotaggio, ha dichiarato l’FSB.

Secondo quanto ricostruito e pubblicato dalla Tass, gli arrestati avrebbero anche pubblicato online materiale che incitava a commettere crimini legati al terrorismo. Le loro attività venivano coordinate tramite il servizio di messaggistica Telegram.

“A loro era stata promessa una cospicua ricompensa in denaro e il trasferimento nell’Unione Europea in cambio della collaborazione con i servizi segreti ucraini”, ha aggiunto l’FSB.

Secondo i filmati dei loro arresti diffusi dall’FSB, i detenuti avrebbero ammesso le loro responsabilità. L’uomo arrestato in Adighezia ha dichiarato di essere stato contattato da agenti dei servizi segreti ucraini che gli avrebbero offerto denaro per filmare delle strutture.

Secondo quanto da lui dichiarato, gli erano state fornite diverse coordinate, relative a circa cinque strutture che avrebbe dovuto filmare, e lui aveva accettato l’incarico. L’uomo ha affermato che in seguito gli era stato chiesto di incendiare una locomotiva a vapore, ma aveva rifiutato.

L’uomo arrestato nella regione di Omsk ha dichiarato di aver ricevuto l’incarico di effettuare una ricognizione su infrastrutture critiche per il carburante e l’energia a Omsk. Ha fotografato le strutture e le fasce forestali circostanti e ha inviato le immagini insieme ai riferimenti cartografici e alle coordinate.

L’uomo arrestato nella Repubblica Popolare di Donetsk ha dichiarato che il suo referente gli aveva ordinato di far esplodere un veicolo militare. Ha ammesso di aver contattato i servizi segreti ucraini perché voleva guadagnare qualche soldo in più.

Secondo quanto affermato dal detenuto, il suo referente gli avrebbe indicato dove procurarsi gli esplosivi necessari per assemblare una bomba, nello specifico esplosivo plastico e una granata a mano. Non è riuscito a portare a termine l’attentato perché è stato arrestato dagli agenti dell’FSB.

Un ordigno esplosivo artigianale pronto all’uso e una granata a mano sono stati sequestrati alla persona arrestata a Donetsk, ha dichiarato l’FSB.

Le autorità investigative regionali hanno avviato procedimenti penali contro i detenuti con accuse che includono la pianificazione di attacchi terroristici, il favoreggiamento di un avversario in attività consapevolmente dirette contro la sicurezza della Russia, alto tradimento, preparazione di atti di sabotaggio, possesso illegale di esplosivi o ordigni esplosivi e incitamento ad attività terroristiche. Tutti e quattro sono stati posti in custodia cautelare. Se riconosciuti colpevoli, potrebbero rischiare lunghe pene detentive, incluso l’ergastolo, ha sottolineato l’FSB.