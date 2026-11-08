Cade in un dirupo a Lamezia, muore in ospedale uomo 84enne

Era precipitato due giorni fa in un burrone, di circa sei metri, mentre era alla guida di un bobcat a Lamezia Terme venendo ricoverato dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, ma non ce l’ha fatta ed è deceduto nella giornata di ieri.

Antonio Cerminara, 84 anni, imprenditore edile, stava effettuando lavori di pulizia in un terreno privato quando è avvenuto l’incidente che ne ha causato il decesso dovuto alle gravi ferite riportate.

Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che avevano raggiunto e recuperato l’uomo con la collaborazione del personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche l’elisoccorso e i carabinieri. I militari hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.