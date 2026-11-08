Strage a Cracovia, trovati uccisi in casa i genitori e la sorella 20enne dell’attentatore

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Un vero choc a Cracovia dopo che un giovane di 24 anni, Michał O., ha sparato all’impazzata nella centralissima piazza del Mercato nella seconda città della Polonia causando morti e feriti, poi, ferito gravemente, è stato bloccato dalla Polizia in una strada a circa un chilometro dal “Rinek Glowny”, vicino Kazimierz, storico quartiere ebraico di Cracovia. Era in mimetica militare e nella sua auto sono state trovate diverse armi e munizioni. Il giovane è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E’ piantonato a vista. Non è ancora chiaro il movente né la matrice del grave attentato che non ha precedenti in Polonia.

Il vice ispettore Andrzej Fijołek, portavoce del capo della polizia polacca, ha confermato che il padre dell’autore, di 53 anni, la madre, di 52 anni, e la sorella, di 20 anni, sono stati trovati morti nell’appartamento dell’attentatore. Le vittime presentavano ferite da arma da fuoco e sono probabilmente morte a causa delle stesse.

Il bilancio delle vittime rimane a sei morti e almeno una quindicina di feriti. I due agenti di polizia feriti sabato sono in gravi condizioni: sono stabili ma la loro vita è in pericolo, riferisce TVN24. Delle cinque persone ricoverate nell’Ospedale Universitario di Cracovia, tre sono gravi. Il sito della Tv polacca riporta anche l’appello del ministro della Giustizia Waldemar Żurek per la donazione di sangue a favore del poliziotto ‘eroe’ che ha fermato l’attentatore.

“L’agente Jakub Kulik, che ha affrontato senza esitazione un aggressore armato, sta lottando per la vita in ospedale. Ha un polmone compromesso e ha bisogno di ogni singola goccia di sangue. È necessario sangue di gruppo AB Rh+”, ha scritto su X Żurek. Oltre al sergente Kulik è rimasto ferito anche un altro sergente di polizia, Artur Morański, che col collega ha arrestato l’attentatore. “Se non fosse stato per loro, il bilancio delle vittime del massacro avvenuto a Cracovia sarebbe stato inimmaginabile. Hanno affrontato un terrorista armato di un’arma automatica, hanno risposto al fuoco e hanno fermato l’assassino facendo scudo con i propri corpi. Uno di loro sta lottando tra la vita e la morte in ospedale, dopo essere stato colpito da tre proiettili; anche l’altro è rimasto ferito. Un eroismo senza confini” ha detto Żurek .

I media, tra cui l’Ansa, riportano che nella sparatoria di ieri sono morte in tutto sei persone e sedici sono rimaste ferite, tra cui appunto i due agenti di polizia e l’attentatore che hanno fermato. Altre tre persone sono state successivamente trovate morte nella casa di quest’ultimo. Tra i feriti ci sono anche diversi conducenti di carrozze trainate da cavalli che al momento dell’agguato erano nella piazza del Mercato di Cracovia, affollatissima di turisti. Oggi la Polonia osserverà il primo dei due giorni di lutto nazionale proclamati in seguito alla strage.

Tra le vittime della sparatoria c’era un cittadino britannico. Tra i feriti figuravano cittadini del Regno Unito, del Portogallo, della Russia, della Germania e dell’Austria. Le restanti vittime erano polacche. Lo ha dichiarato Maksymilian Kosowski, portavoce del Voivodato della Piccola Polonia (una delle sedici regioni amministrative della Polonia il cui capoluogo è Cracovia). L’attentatore era originario del Voivodato Świętokrzyskie, che ha come capoluogo Kielce, città a circa 180 km da Cracovia.

Il vice primo ministro e ministro della Difesa nazionale Władysław Kosiniak-Kamysz ha commentato le notizie sui possibili legami dell’attentatore con l’esercito. Ha smentito le affermazioni secondo cui l’attentatore fosse un soldato, sottolineando che l’uomo, incensurato, non ha mai prestato servizio nell’esercito polacco e non ha alcun legame con le forze armate.