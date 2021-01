Sanità, si è insediato il nuovo commissario dell’Asp di Cosenza

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

“Sebbene siano tanti anni che lavoro in sanità, accolgo questa sfida con emozione perché arriva in un momento particolare della mia maturazione professionale e sono convinto di poter dare un contributo e nello stesso tempo verificare da subito le potenzialità interne di questa azienda per metterle a sistema”. Lo ha detto Vincenzo Carlo La Regina, neo commissario dell’Azienda provinciale di Cosenza, insediatosi questa mattina alla guida dell’ente.

Sessantatré anni, dirigente in diverse strutture sanitarie in Basilicata, già direttore del distretto di Castrovillari, con all’attivo numerosi master in management per le aziende sanitarie, La Regina è anche docente universitario e autore di pubblicazioni scientifiche. “La campagna di vaccinazione – ha sostenuto il neo commissario dell’Asp cosentina – sarà un tema di immediata attenzione, ma sarà fondamentale anche capire le criticità di questa azienda, tra cui un problema economico evidente che va risolto. Bisogna mettere in campo un grande processo di analisi e capire dove sono i problemi, ma allo stesso tempo essere operativi”.

“Il mio modus operandi – ha detto ancora La Regina – è semplice: sarò io a muovermi. Non sarò sempre a Cosenza, ma andrò verso le periferie, per ascoltare e capire le criticità tramite chi opera quotidianamente sui territori. Credo nella leadership diffusa, perché in territori così vasti è fondamentale risolvere i problemi cercando di fare squadra”.