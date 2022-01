Giovane docente si dà fuoco davanti caserma CC, è grave

Un uomo F.C., di 33 anni, si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere, l’uomo avrebbe riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per grandi ustionati fuori regione. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Al momento non si conoscono i motivi del gesto.

Il trentatreene rimasto ustionato, docente in Lombardia e da qualche giorno rientrato a Cosenza, secondo quanto emerso dalle prime testimonianze raccolte sul posto, è sceso da un’utilitaria con una tanica di benzina in mano e si è avviato verso l’ingresso della caserma dove si è dato fuoco.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni dipendenti di un negozio di gommista poco distante dal luogo dell’accaduto. L’uomo avrebbe compiuto il gesto senza dire nulla.