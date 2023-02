Corigliano: in fiamme due auto di un penalista, forse è doloso. Indagini

Due autovetture di proprietà di un avvocato penalista del foro di Castrovillari, sono state distrutte da un incendio, di natura presumibilmente dolosa, avvenuto la notte scorsa, a Corigliano Rossano, nell’area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza.

Le due auto erano parcheggiate nei pressi dell’abitazione del professionista nella frazione Scalo di Corigliano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che hanno operato per spegnere le fiamme e i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del ruolo e gli eventuali responsabili.