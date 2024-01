Incendiata l’auto di un assessore in comune del cosentino, indagini

L’automobile di Pierfrancesco Balestrieri, assessore di Bisignano, nel cosentino, è stata data alle fiamme ed è andata distrutta. E’ successo la notte scorsa.

La vettura del politico, che ha le deleghe a Politiche sociali, ambiente, mensa scolastica, tutela del territorio e servizi cimiteriali, era parcheggiata per strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rende che hanno avviato le indagini. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

L’episodio avviene a poche settimane di distanza da un fatto simile. Alcuni giorni prima di Natale era stata incendiata l’auto del consigliere comunale di maggioranza Maria Rosaria Sita.

“Un altro episodio incendiario, a distanza di alcune settimane, ha interessato l’Amministrazione comunale che mi onoro di guidare. Sono atti vili commessi da vigliacchi che manifestano odio e che possono essere letti come un segnale inquietante”, ha scritto il sindaco di Bisignano Francesco Fucile sul suo profilo Facebook.

“L’attività politica e amministrativa di rinnovamento, democrazia, trasparenza e progresso, portata avanti dall’Amministrazione comunale – scrive ancora Fucile – continuerà con maggiore vigore e determinazione per il bene della comunità, senza farsi intimorire da nulla e da nessuno.

Abbiamo fiducia nelle forze dell’ordine e andiamo avanti per la nostra strada, convinti che il percorso intrapreso è quello giusto. A Balestrieri e alla sua famiglia esprimo, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, la mia vicinanza, la mia solidarietà, il mio sostegno e il mio incoraggiamento a proseguire nel suo impegno. Sono soddisfatto del suo operato perché l’assessorato da lui diretto si sta distinguendo per capacità, innovazione, trasparenza e ha raggiunto obiettivi fondamentali per il bene della nostra comunità. Ringrazio tutti i colleghi sindaci, amministratori di altri comuni e concittadini per la grande vicinanza e la solidarietà che mi stanno e ci stanno manifestando”, ha concluso.