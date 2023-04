Muore ad Aversa un giovane Cosentino. La procura dispone l’autopsia

Tragedia ad Aversa, dove Gabriele Greco, di Cosenza, si era recato per festeggiare con amici il 25 aprile. Il ragazzo avrebbe accusato un forte mal di testa ed è morto in ambulanza

Un giovane di 29 anni, Gabriele Greco, originario di Cosenza, è morto in un’ambulanza del 118 che lo stava trasportando all’ospedale di Aversa (Napoli) dopo avere accusato un malore improvviso.

L’uomo si era recato in Campania per festeggiare insieme ad alcuni amici la ricorrenza del 25 aprile, quando nel pomeriggio avrebbe avvertito un malore. Dalle prime informazioni pare che Greco avrebbe accusato un fortissimo mal di testa. A nulla, purtroppo, sono valse le cure dei sanitari in ambulanza.

Per accertare le cause del decesso ora la procura di Napoli Nord, competente per il comune campano, ha deciso di effettuare l’autopsia sulla salma di Gabriele Greco.

Il giovane di professione faceva lo psicologo e operava presso un’associazione che si occupa di Alzheimer, “Il mioblu”, che in un post su fb scrive: “Siamo profondamente addolorati e sconvolti per la prematura scomparsa del nostro psicologo Gabriele Greco di soli 29 anni la punta di diamante del nostro centro caffè Alzheimer di Cosenza professionista eccellente un principe educato,onesto. Con Gabriele abbiamo costruito un percorso per i nostri ospiti che ha dato i suoi frutti immediatamente. Sono veramente distrutto dal dolore e vi chiedo una preghiera per Gabriele e soprattutto per i suoi genitori, ai quali va tutta la mia vicinanza e il mio affetto per una così grave tragedia. Ciao Gabri non potrò scordarti mai e ti porterò per sempre nel mio cuore con la consapevolezza che un giorno potrò riabbracciarti”.