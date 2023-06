Cosenza, intitolata piazza a monsignor Francesco Nolè

La Giunta comunale di Cosenza presieduta dal sindaco Franz Caruso ha deliberato l’intitolazione a monsignor Francesco Nolè – l’arcivescovo della Diocesi Cosenza-Bisignano scomparso – del piazzale antistante la chiesa di San Nicola, che cambierà così toponimo. La porzione di piazza Eugenio Cenisio, nell’area compresa tra la prosecuzione del muro artistico attualmente presente nella piazza e via Sertorio Quattromani, nelle immediate vicinanze del Comune, assumerà il nome di piazza “Mons. Francescantonio Nolè”. Il toponimo “Piazza Eugenio Cenisio” resterà inalterato, invece, nella parte rimanente.

“Con questa intitolazione – ha detto il sindaco Caruso – manteniamo fede all’impegno che avevamo assunto con la Città e con la Diocesi di Cosenza-Bisignano nelle ore successive alla scomparsa di monsignor Nolè. E’ un segno che testimonia la profonda stima che la nostra comunità ha nutrito e continua a nutrire nei confronti del presule. La Città di Cosenza ha manifestato in più occasioni il suo attaccamento e la sua ammirazione nei confronti di monsignor Nolè. E siamo certi di interpretare i sentimenti dei nostri concittadini nel ritenere questa intitolazione non un atto dovuto, ma di riconoscenza per quanto monsignor Nolè ha dato alla città durante il suo episcopato, soprattutto con riferimento all’ascolto dedicato ai bisognosi ed alla considerazione nella quale ha tenuto gli ultimi, sapendo cogliere i segnali di sofferenza che arrivavano dalle aree del disagio”.