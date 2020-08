Rissa sul lungomare nel reggino, accoltellato un ragazzo. Indagini

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Un minorenne è stato ferito a coltellate in una rissa avvenuta la notte scorsa sul lungomare di Marina di San Lorenzo, nel reggino. Il ragazzo, che non è in pericolo di vita, è stato colpito al fianco da un fendente che non ha interessato organi vitali.

Il minore è stato soccorso e trasportato agli ospedali riuniti di Reggio Calabria dove ha ricevuto le prime cure ed è stato ricoverato. Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno avviato le indagini per cercare di capire quante persone hanno partecipato alla rissa.

